Pour Kums et Vanhaezebrouck, "c'est clair : Anderlecht ne mérite que la défaite"

Anderlecht a livré une prestation à oublier au plus vite ce dimanche sur la pelouse du Cercle de Bruges dans le cadre de la 19ème journée de Pro League. Les Bruxellois, qui se sont inclinés 2-1 et restent sur un inquiétant 1/12 en championnat, n'auraient pas pu revendiquer plus face à une équipe du ventre mou du classement.

"On ne mérite pas plus aujourd'hui, a froidement analysé Sven Kums au micro de la RTBF. En deuxième mi-temps, on n'a presque rien créé. Le Cercle était bien regroupé, mais normalement, on doit quand même se créer des opportunités. Pour le moment, c'est très compliqué. Les résultats ne suivent pas, même quand on fait de meilleurs matches. Tout le monde doit se regarder dans le miroir, on doit s'en sortir ensemble."

"Je pense que c'est notre première défaite cette saison où pour moi, c'est très clair, je ne dois discuter de rien du tout, a lui avoué Hein Vanhaezebrouck. C'est la première fois que vraiment, on mérite la défaite. On n'a dominé que les dix premières minutes de la rencontre, et on prend un but sur leur première contre-attaque. Le deuxième ? On ne peut pas prendre un but comme ça. C'était penalty, c'est clair, la décision de l'arbitre est correcte. On n'a pas su réagir, et c'est ce qui m'a le plus déçu. D'autres équipes ont des problèmes, tout le monde perd contre tout le monde."