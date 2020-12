"Pour jouer son jeu, Vincent Kompany a besoin de grands défenseurs…"

C’est un principe de base du football : en zone défensive, ne jamais relancer vers le centre, ne jamais donner dans l’axe. Pour avoir oublié ce précepte élémentaire, enseigné aux diablotins dès leur premier entraînement, Anderlecht est revenu du Pays Noir avec le rouge au front et le moral en quarantaine. Car si le gardien Tim Wellenreuther a les gants bien savonnés sur le but on the buzzer d’Ali Gholizadeh, c’est surtout à la passe suicidaire de Mustapha Bundu que le Sporting mauve doit sa 3e défaite… et ses 13e et 14e points perdus cette saison dans le Money-Time.

"C’est inimaginable de faire une relance pareille à ce moment du match et à cet endroit du terrain", explique Alexandre Teklak, consultant Proximus/RTBF et surtout ex-défenseur de formation. "On dit toujours ‘Un ballon monte ou descend, mais ne doit jamais stagner’. Il faut proscrire ce genre de ballon latéral et surtout central. Certains diront que Bundu est un ailier et n’a pas les mêmes automatismes. Mais ici, il s’agit de simple bon sens, bien plus que de tactique… A ses débuts comme jeune joueur, Vincent Kompany avait aussi commis des pertes de balle fatales, conditionné par le principe de formation anderlechtois qui impose de ne jamais dégager en tribune. Mais il a vite appris…"

La question mérite d’être posée : à force de marteler que le jeu mauve doit se construire proprement de l’arrière, en proscrivant les longs ballons à l’aveugle, Vincent Kompany a-t-il touché aux limites de sa philosophie … compte tenu des joueurs dont il dispose ?

"Vouloir à tout prix repartir de l’arrière par des passes courtes est absurde", avance Thomas Chatelle, analyste Proximus/RTBF et grand connaisseur de la maison mauve. "C’est apparemment la mode actuelle : on demande presque aux gardiens actuels d’être des numéros 10… et vous arrivez à des épisodes comme Jean Butez ou Nicolas Penneteau en ont vécus à leurs dépens. Mais je ne suis pas sûr que sur cette option, la balance entre occasions créées et buts encaissés soit positive… Maintenant, je pense aussi que le goal survenu au Mambour est un fait de jeu isolé : je ne pense pas que Bundu, et les autres joueurs mauves à sa suite, soient à ce point obsédés par le diktat de construire au sol qu’ils s’interdisent de dégager en tribune. À moins que le naturel du début de saison ne revienne au galop… Car je trouve justement que ces dernières semaines Kompany a tourné le bouton et changé son fusil d’épaule : il prône un jeu plus réaliste, il laisse le ballon à l’adversaire, son équipe soigne son organisation. C’est amusant de voir aussi que Manchester City a récemment enchaîné 5 clean-sheets : c’est comme si Pep Guardiola et Vincent Kompany s’étaient donnés le mot !"