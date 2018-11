Pour Jérémy Doku, 8e plus jeune joueur à Anderlecht, le compte est bon

Un joueur de 16 ans dans l’équipe du Sporting d’Anderlecht, on n’avait plus vu ça depuis Romelu Lukaku et Youri Tielemans. En 12 minutes sur la pelouse de Saint-Trond, Jérémy Doku a épaté la galerie. Mais pas surpris son coach national chez les U17 Bob Browaeys. "Il évolue toute la saison avec les U21 au RSCA. Il est physiquement prêt, pratiquement adulte dans ce domaine. Il a du talent, sait dribbler et a une accélération extraordinaire. Il a prouvé qu'il avait des qualités pour jouer à ce niveau", raconte-t-il.

Doku, c’est le talent à l’état pur, mais pas un talent qui s’ignore. Pour Stéphane Stassin, formateur à Anderlecht, le joueur est bien conscient de ses qualités. "Il est tellement sûr de lui qu'il n'a jamais été stressé. C'est quelqu'un de cool, qui ne parle pas beaucoup. Il aime le jeu, il me fait un peu penser, dans l'attitude, à quelqu'un comme Eden Hazard. Il joue pour le plaisir, que ce soit devant ses potes ou devant 50.000 personnes. C'est aussi ce qui fait sa force", raconte l'ancien joueur du Sporting.

Un joueur également bien conseillé. Tout le monde le voyait partir à Liverpool, mais c’est bien à Anderlecht que Doku a signé son premier contrat professionnel. A 16 ans et 182 jours, il est le huitième plus jeune anderlechtois de l'histoire.