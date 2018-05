Pour Hein Vanhaezebrouck, "Sa Pinto n'est plus un collègue depuis longtemps"

Au lendemain du Clasico, Hein Vanhaezebrouck, l'entraîneur d'Anderlecht, n'a pas mâché ses mots à l'encontre de son homologue du Standard Ricardo Sa Pinto. "Sa Pinto n'est plus un collègue depuis longtemps", a déclaré Vanhaezebrouck vendredi en conférence de presse.

"On me reproche un manque de collégialité, mais pour moi Sa Pinto n'est plus un collègue depuis longtemps. Un collègue est quelqu'un qui a du respect, qui t'accepte et qui laisse tout le monde faire son job. Sa Pinto n'a jamais fait cela", a expliqué Vanhaezebrouck.

"Au début de la saison, il s'est fâché avec chaque entraîneur. Et lorsqu'il y a eu un commentaire, il n'a plus donné de conférence de presse. Il a été renvoyé quatre fois en tribunes. Il est plus souvent sur le terrain que derrière la ligne. Et contre nous... il a attaqué deux fois Karim Belhocine (le T2 d'Anderlecht, ndlr) et sa famille et il y a eu ce cinéma en Coupe de Belgique. En 20 ans, je n'ai jamais connu cela. J'ai eu plusieurs discussions avec Preud'homme, Dury ou Maes, mais toujours dans le respect mutuel. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir dit que dans deux semaines il ne sera plus là", a conclu l'entraîneur anderlechtois.