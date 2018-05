Poulain : "Ça me ferait plaisir d'être champion à Sclessin"

En difficulté dans ces Playoffs I après avoir dominé toute la phase classique, le FC Bruges a retrouvé le chemin du succès ce jeudi sur la pelouse de Charleroi (1-3). Une victoire qui a eu du mal à se dessiner mais qui résonne comme un réel soulagement à deux journées de la fin.

"Il y a eu un petit sentiment de doute à la mi-temps parce qu’on rentre au vestiaire en perdant 1-0 mais de manière générale, il y avait beaucoup de confiance et beaucoup d’envie. Il ne fallait pas trop réfléchir et aller au bout de ce match en donnant le maximum" analyse Benoît Poulain au micro de la RTBF.

"Le plus important, c’était de bien redémarrer la seconde période. Montrer dès les premières minutes qu’on allait leur mettre une grosse pression. Une équipe qui est sous pression comme ça pendant 90 minutes, on sait qu’elle ne peut pas tenir" poursuit le défenseur brugeois.

Grâce à ce succès, seulement leur 3ème dans ces PO I, les Blauw en Zwart comptent quatre longueurs d’avance sur le Standard (vainqueur 1-3 à Anderlecht) qu’ils iront défier dimanche à Sclessin. Une affiche qu’ils aborderont presque sans pression puisqu’une défaite ne leur ferait pas perdre leur place de leader.

"Ça me ferait tout de même plaisir d’être champion à Sclessin, avoue Poulain. Mais effectivement, on sait que quoiqu’il arrive, on jouera pour être champion à domicile."