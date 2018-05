Pocognoli: "En 9 mois, nous sommes parvenus à redonner le sourire aux gens"

"C'est contrasté car on a le sentiment d'avoir fait une belle saison. Ça n'a pas été une année facile. On revient de très loin. Le vestiaire ne s'est pas désuni durant l'année. On fait face à beaucoup de choses. On a été très soudé et proche d'avoir le titre", a déclaré Sébastien Pocognoli à l'issue du titre de Bruges lors du partage contre le Standard.

Et Edmilson Junior d'ajouter : " La déception est énorme. Cela nous fait mal que Bruges soit champion chez nous. On a tout fait pour arracher la victoire mais on n'a pas réussi. C'est dommage mais je suis fier de mon équipe. C'est juste magnifique de jouer devant un public comme cela. On vient de loin. Il reste un match et on va tout donner pour accrocher la deuxième place. On va aller à Charleroi la semaine prochaine pour gagner."

Car dimanche prochain, le Standard peut définitivement s'assurer de cette fameuse seconde place au général. "Ce serait une belle fin de saison. On va tenter d'aller gagner à Charleroi. Je pense qu'ils vont nous attendre de pied ferme. Ce sera un gros match et c'est ce qu'on aime", ajoute Pocognoli.

Et le capitaine du Standard de conclure :"Je suis arrivé dans un club en reconstruction et en 9 mois, nous sommes parvenus à redonner le sourire aux gens et retrouver l'engouement que nous avions connu il y a 5 ans. C'est sur cela que nous devons nous baser pour l'année prochaine."