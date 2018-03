PO2 : Mouscron débutera au Lierse, Eupen recevra Beerschot-Wilrijk

Mouscron débutera les play-offs II par un déplacement au Lierse le samedi 31 mars à 20h30 lors de la 1e journée des play-offs II A de Jupiler Pro League, dont le calendrier a été dévoilé lundi à Tubize. Second club wallon engagé en POII, Eupen recevra dans le même temps Beerschot-Wilrijk lors de la journée d'ouverture des POIIB.

Les autres matches de la 1e journée des play-offs II opposeront, dans le groupe A , Courtrai à Waasland-Beveren (31/03 à 18h00) et Zulte Waregem à Oud Heverlee Louvain (01/04 à 20h00) et, dans le groupe B, Lokeren à Saint-Trond (31/03 à 20h00) et l'Antwerp à Ostende (02/04 à 14h30).

A noter que le premier derby anversois entre l'Antwerp et le Beerschot aura lieu le 15 avril à 14h30 dans les installations du Great Old, lors de la 3e journée des POIIB.

La 10e et dernière journée est programmée les 18 (POIIA) et 19 mai (POIIB).

Les play-offs II regroupent les équipes qui ont terminé entre la 7e et la 15e place de la phase classique de Jupiler Pro League et trois clubs de Proximus League (Beerschot-Wilrijk,, OHL et le Lierse).

Les clubs démarrent les play-offs II avec un compteur remis à zéro. Les deux vainqueurs de groupe s'affronteront dans la finale des POII, dont le vainqueur disputera un barrage face au 4e ou 5e des play-offs I, qui délivrera un ticket pour le 2e tour préliminaire de l'Europa League (26/07 et 02/08).