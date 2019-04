PO1, une troisième journée à haut risque !

Après seulement deux journées de cette compétition finale, des lignes se dégagent avec force. Bien sûr, il faut rester prudent. Pour utiliser un poncif du langage sportif, tant que mathématiquement c’est possible, rien n’est fait. Mais les mathématiques et la psychologie du sport, ça ne fait pas forcément bon ménage.

10 points séparent Genk et Gand. Mais surtout Genk, le Club de Bruges et le Standard se tiennent en 2 points. Les Gazelles et les Rouches tous deux invaincus disputeront donc un véritable sommet ce … lundi.

Un Bruges – Standard déterminant ?

A gauche le club de Bruges. Les Brugeois sortent de deux succès importants en points et en symboles. Battre Gand dans le derby des Flandres et Anderlecht après plus de 20 ans de disette voilà ce qui s’appelle marquer un grand coup. Voilà donc un troisième affrontement fort face au Standard. A droite, le Standard qui lui aussi a réalisé le carton plein. Et par deux fois les liégeois s’en sont sortis malgré un scénario de match pas toujours favorable. Le moral est donc autant chez les Brugeois que chez les Standarmen. Lors de la phase classique le déplacement au Breydel fut douloureux pour les hommes de Preud’homme, 3-0 l’an dernier au mois de décembre.

Quelques certitudes avant la rencontre. Les adversaires du jour connaîtront le résultat de Genk et sauront ce qu’une victoire aura comme impact sur le classement. Ces deux-là ont pris le maximum de point et forcément un des deux au moins quittera la dynamique du "sans-faute". Par ailleurs, le vainqueur, s’il y en a un, endossera clairement le costume du favori et donc aussi le poids stressant qui l’accompagne et l'accompagnera pour la suite de la compétition. En fait un partage, à ce stade de la compétition pourrait constituer le meilleur résultat en terme de gestion psychologique de ce tour final.

Genk doit gagner face à Gand

Avec la perspective du choc de lundi, les Limbourgeois savent qu’ils doivent s’imposer. Le viatique de Genk a déjà fondu, le droit a l’erreur a été consommé à l’Antwerp et les poursuivants en ont bien profité. Genk à la maison face au 6éme ne peut donc rien laisser filer. Ils en sont capables et l’ont démontré face à Anderlecht en ouverture des PO1.

Mais attention Gand est dans une situation particulière. C’est clair les Gantois sont dans la préparation de leur finale de Coupe de Belgique, ils ont perdu Vadis pour un moment et la présence de Vanhaezebrouck dans la tribune de la Ghelamco Arena indique peut-être que ça manœuvre déjà en coulisse pour la saison prochaine. Gand avec son zéro pointé pour le moment en PO doit s’en remettre au baroud d’honneur pour encore exister.

Pour Anderlecht, ce n’est pas (tout à fait) fini

Dimanche Anderlecht reçoit l’Antwerp. Inutile de dire qu’avec le zéro pointé des mauves en PO1, chaque match devient capital. On peut encore voir les choses positivement. Anderlecht a réagit de belle manière pendant quasi une mi-temps face à Bruges. Il y avait du jeu, de l’envie, des duels et des individualités. Les Bruxellois sont à 7 points du top 3 et il reste 21 unités en jeu. Tant que mathématiquement c’est possible …

Mais psychologiquement, Rutten et sa bande doivent résoudre cette difficulté à défendre (3 buts encaissés par match) et donc à gagner. Osons donc le poncif royal du foot: Anderlecht doit y aller match par match et puis on verra. Rien ne semble possible aujourd’hui, tout le sera peut-être dans 15 jours.