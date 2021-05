Plus d'un mois après la descente, l’Excel Mouscron, sans coach, toujours plus dans l’incertitude

Cette saison, l’Excel Mouscron pouvait un peu être considéré comme l’équipe B du LOSC. Avec six joueurs en prêt du club français (Agouzoul, N’Landu, Capita, Onana, Koffi, Dabila) mais aussi six joueurs qui sont arrivés gratuitement de Lille (Brym, Zeka, Faraj, Postolachi, Bocat, Gueye) mais qui appartenaient à Mouscron cette saison, l’empreinte du club du Nord était bien réelle. Pour le moment, il reste encore 16 joueurs sous contrat. Parmi eux, Marko Bakic, Deni Hocko, Mathias Silvestre et Benjamin Van Durmen ont déjà signifié qu’ils ne voulaient pas continuer l’aventure à l’échelon inférieur. Alessandro Ciranni est, lui, en pourparlers avec Zulte-Waregem et il ne fait aucun doute qu’il ne sera pas Mouscronnois l’an prochain. Des joueurs comme Christophe Lepoint ou encore Dimitri Mohamed seraient, par contre, prêts à poursuivre si les dirigeants hurlus faisaient appel à eux. A condition d’avoir l’ambition de directement remonter… Il faudra donc reconstruire un tout nouveau noyau, le tout avec des joueurs d’expérience, chose qu’il manquait clairement cette saison. Mais convaincre des joueurs de signer alors que le club a plusieurs fois eu des retards dans le paiement des salaires cette saison ne s’annonce pas évident, loin de là.