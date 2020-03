Plus d'entraînements, soutien aux amateurs, la Pro League s'organise face au coronavirus

Interrompue pour cause de coronavirus, la Pro League ne reprendra que quand la situation sanitaire le permettra. Le Conseil d'Administration de la Pro League, réuni en urgence, a évoqué les conditions de reprise de la compétition.



Pas de reprise précipitée



Suite aux décisions du Conseil national de sécurité, tous les entraînements sont interrompus, au minimum jusqu'au 5 avril. Cet arrêt ne sera pas sans conséquence sur le physique des joueurs et la Pro League en tiendra compte au moment de relancer le championnat. Elle accordera "un délai raisonnable pour permettre aux joueurs d'être en condition de match. Il sera à ce moment décidé quels matches pourront être reprogrammés jusqu’à la fin juin".



La santé de la population, des supporters et des joueurs comme fil conducteur



La Pro League suit évidemment de près les développements de la situation tant au niveau belge qu'européen. Cela lui permettra "de réagir rapidement et de prendre les bonnes décisions avec comme fil conducteur la santé de la population, des supporters et des joueurs."



Les administrateurs de la Pro League ont voulu apporter leur soutien au foot amateur. Ils ont décidé "à l'unanimité de payer immédiatement la seconde tranche de la contribution de solidarité de 800 000 € au football amateur. Le football professionnel souhaite ainsi apporter son soutien au 16 clubs de 1ère classe amateurs qui sont soumis à une forte pression dans les circonstances actuelles ."