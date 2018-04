Playoffs 2 : un bon point pour Eupen à Ostende, Saint-Trond cartonne contre l'Antwerp

Eupen a ramené un bon point de son long déplacement à Ostende (1-1) samedi soir lors de la deuxième journée du groupe B des Playoffs 2 de Jupiler Pro League de football.

Dominés par les Ostendais, les Pandas faisaient le gros dos et se montraient efficaces devant le but. Bien servi par Gnaka, Isaac Kone ne se faisait pas prier pour tromper la vigilance de William Dutoit (13e). Les joueurs de Claude Makélélé subissaient les nouveaux assauts ostendais en deuxième période et Van Crombrugge devait s'avouer vaincu sur la frappe de Zivkovic (73e).

Dans l'autre match du groupe B, Saint-Trond n'a fait qu'une bouchée de l'Antwerp en s'imposant 4-0. Asamoah (28e) avait donné l'avance aux Trudonnaires avant que Botaka (64e et 88e) et Akpom (71e) et ne fixent le score à 4-0. Les Canaris s'emparent ainsi de la deuxième place du groupe B avec 3 points et comptent un point de retard sur Lokeren, leader.

Dans le groupe A, le Lierse s'est bien repris après sa défaite du week-end dernier face à Mouscron. Les Lierrois se sont imposés 1-2 sur la pelouse d'Oud-Heverlee Louvain. Laurent (26e) et Yagan (72e) ont donné deux buts d'avance au Lierse avant que Kostovski ne réduise la marque (73e).

Dimanche à 20h, Mouscron reçoit Courtrai et Waasland-Beveren accueille Zulte-Waregem. Pour rappel, les vainqueurs de chaque groupe s'affronteront dans une finale aller-retour avant de défier le quatrième des Playoffs 1 pour le dernier ticket en Europa League.