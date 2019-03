Play-offs I : Standard - Antwerp en ouverture, Genk - Standard en clôture... comme en 2011

Le programme des play-offs I, qui réuniront les six équipes en tête du classement au terme de la phase classique du championnat, a été publié ce lundi sur le coup de 15H. La première rencontre verra le Standard accueillir l'Antwerp à Sclessin le vendredi 29 mars prochain (coup d'envoi à 20h30). Le lendemain (20h30), Anderlecht se déplacera à Genk, alors que le dimanche 31 mars (18H), le Club de Bruges recevra son rival gantois.

Le directeur général du Standard a réagi à notre micro: "C’est encore nous qui ouvrons le bal. Ça nous avait plutôt réussi l’année dernière. On peut se réjouir de pouvoir démarrer à la maison. On sait que le douzième homme est très précieux. Par contre on va commencer par affronter la seule équipe du top 6 qui nous a battu à domicile donc il faudra quand même être très vigilants."

La dixième et dernière journée de ces play-offs I, qui pourrait être décisive, se disputera le 19 mai (18H). La Gantoise recevra Anderlecht, le Club de Bruges accueillera l'Antwerp, et le Standard se déplacera à Genk, comme en 2011, lorsque les Limbourgeois de Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois avaient remporté le titre au nez et à la barbe des Liégeois. La rencontre avait été marquée par la grave blessure au visage de Mehdi Carcela après un contact avec Chris Mavinga.