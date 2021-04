Play-offs de Pro League : Un Topper Bruges - Anderlecht pour commencer, le Standard en déplacement à Ostende

Quelques heures après un weekend haut en couleurs qui a livré ses derniers verdicts, la Pro League a officialisé le calendrier des différents play-offs.

Les play-offs débuteront donc le vendredi 30 avril avec une rencontre de "Champions play-offs" entre l'Antwerp et Genk. S'ensuivront le premier duel pour la montée/descente entre Seraing et Waasland-Beveren puis un affrontement entre Ostende et le Standard (Europe play-offs) le samedi soir.

Dimanche, Malines se déplace à Gand avant que Bruges et Anderlecht se ne retrouvent pour un Topper d'ouverture plus qu'alléchant.