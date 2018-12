Pistes internes, coach belge ou étranger, quelles solutions pour Anderlecht ?

Les mauvais résultats ont fini par avoir raison de Hein Vanhaezebrouck. A deux semaines de l'ouverture d'un mercato très attendu, la direction d'Anderlecht a décidé de se séparer de son entraîneur. Une décision forte mais qui en implique une autre tout aussi importante : désigner son successeur. Solution provisoire ou choix définitif, quelles options s'ouvrent au board du Sporting ?



Les pistes internes



Dans l'immédiat, les adjoints de HVH vont prendre en main les entraînements. Karim Belhocine, Max De Jong et Gino Caen seront chargés de gérer les affaires courantes. Ils vont le soutien de Jonas De Roeck, le coach des espoirs. Belhocine et De Roeck possèdent tous les deux une expérience de T1 en Pro League. De Roeck avait laissé une bonne impression à Saint Trond (1,31 points par match) qu'il avait repris au milieu du mois d'août après le départ de Tintin Marquez. Pär Zetterberg, fraîchement intégré au staff, ne semble pas constitué une option. Il a planifié des vacances jusqu'au départ en stage. Mais peut-être que Marc Coucke et Michael Verschueren trouveront les mots pour le convaincre d'endosser un costume qu'il ne parait pas désirer.



Un coach belge



Dans sa volonté de retrouver l'"ADN mauve", la direction bruxelloise pourrait se tourner vers des anciens de la maison. Sur le marché "noir-jaune-rouge", les coaches disponibles avec le profil recherché ne sont pas légion. Le nom de Franky Vercauteren revient déjà avec insistance. Même si aucun contact n'aurait été établi, selon Het Laatste Nieuws.



Enzo Scifo a encore récemment rappelé son attachement au club et son envie d'y travailler. Dans quel rôle ? Seul le duo Coucke-Verschueren peut juger s'il a les épaules pour le poste de T1. La Dernière Heure propose le profil de Marc Wilmots.



Un entraîneur étranger



Michael Verschueren, le nouveau patron sportif du Sporting, ne cache pas son admiration pour l'Ajax. Il a érigé le fonctionnement du club néerlandais en modèle. Il ne serait pas étonnant qu'il lorgne sur des CV estampillés "Ajax". Deux noms pourraient particulièrement intéresser les Mauves : Peter Bosz et Frank De Boer. Les deux techniciens se sont fait remarquer sur le banc ajacide avant de prendre la direction d'une formation étrangère de renom. Dans les deux cas (Dortmund, Inter), cela s'est soldé par un échec rapide. Ils sont tous les deux libres mais leurs exigences financières pourraient constituer un frein. D'autres pistes pourraient évidemment être explorées (Montella, Cocu, Schmidt, ...).