Pieter Gerkens quitte Anderlecht pour l'Antwerp

Le but technique et soigné de Gerkens face à Zulte-Waregem - Zulte Waregem - Anderlecht -... Anderlecht s'est imposé 1-2 sur le terrain de Zulte-Waregem dans le cadre de la 10ème journée de Pro League. Si cela faisait trois rencontres que le Sporting bruxellois n'avait plus marqué, il a secoué les filets à deux reprises ce dimanche dont un superbe but de Pieter gerkens sur une construction en un temps. Sven Kums a ouvert vers la droite où se trouvait Alexis Saelemaekers. Le défenseur anderlechtois a centré de la tête vers Pieter Gerkens qui a placé une volée qui a surmonté Sammy Bossut. Un but superbe où la balle n'a pas touché le sol.