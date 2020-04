Pierre-Yves Hendrickx : "Dommage pour nous… mais c'est la décision du bon sens"

Le championnat est terminé, Bruges est sacré champion, Waasland-Beveren est descendant… sauf si le groupe de travail, constitué pour proposer un modèle aux clubs réunis en Assemblée Générale le 15 avril prochain, en décide autrement.

Pas de Play-Offs donc, le classement général à la Journée 29 est coulé dans le bronze et la dernière journée de phase régulière ne sera jamais jouée. Les tickets européens sont donc attribués à Bruges, Gand, Charleroi, l’Antwerp et le Standard : reste à savoir dans quel ordre puisque tout dépendra de la tenue ou non de la Finale de la Coupe de Belgique… entre Bruges et l’Antwerp. Vous suivez toujours ?

Ce qui est clair, c’est que Charleroi rate l’occasion d’égaler le meilleur classement de son Histoire (une 2e place en 1969) et d’obtenir sa chance en Ligue des Champions. Et qu’Anderlecht ne sera pas européen pour la deuxième saison consécutive.

"Certains utilisent le Covid-19 par intérêt personnel…"

Dans l’attente de l’AG du 15 avril, personne n’a voulu commenter, ni à Bruges, ni à Gand, ni au Standard, ni à Anderlecht. Seul le Sporting Charleroi est sorti du bois. Et ça s'écoute...

" Cette décision est celle du bon sens vu la grande crise sanitaire et mondiale qu’on traverse, donc il faut pouvoir faire la part des choses " explique le Directeur Général Pierre-Yves Hendrickx. " On perd de l’argent mais on ne va pas se disputer pour des recettes alors que des vies humaines se jouent. On fige le championnat chez les pros comme on l’a fait chez les amateurs, c’est la pure logique. Alors bien sûr, c’est toujours triste qu’un championnat s’arrête avant son terme, le Sporting Charleroi aurait pu jouer la 2e place… mais on aurait pu aussi se retrouver 4e ou simplement rester 3e au terme des Play-Offs. Maintenant, on est peut-être allé un peu vite : l’UEFA avait prolongé les dates de la saison jusqu’au 3 août pour que les championnats puissent se terminer en toute régularité… et nous, en Belgique, on se précipite pour faire le contraire de tout le monde ! Je m'interroge... "

Plus loin, le dirigeant carolo voit, derrière ce débat général, s’agiter des intérêts particuliers…

" J’espère juste qu’on ne va tomber dans certaines dérives, puisque certains clubs tentent clairement de profiter de cette crise du Covid-19 pour remettre sur la table la formule du championnat. Certains veulent revenir à une élite à 18 clubs et arrêter les Play-Offs. Tous les arguments sont prêts, mais je crois que ce n’est pas du tout le moment de parler de tout cela. Scindons les enjeux, les enjeux humains sont prioritaires. Quant aux Play-Offs, que certains ne rêvent pas trop vite : ils sont bétonnés ! Car les télévisions ont aussi leur mot à dire… "

" Les clubs vont souffrir… "

Reste que l’impact de cette crise reste insoupçonné. L’économie du football va subir lourdement le coup… et le coût.

" Cette crise est mondiale et va toucher tous les marchés. Nous sommes des PME, nous avons des coûts fixes, nous avons du personnel à payer… mais nous ne percevons plus de recettes. Nous avions déjà facturé à nos clients alors que les Play-Offs n’auront pas lieu, nous privant de 2 à 3 millions d’euros. Les 3 à 4 mois qui viennent vont être très difficiles. Le foot est aussi un acteur de la vie sociale, un loisir très important pour beaucoup de gens en Belgique et dans le monde. Il est important qu’il reprenne au plus vite car cela voudra dire que la vie aura repris son cours normal, et que cette sale période qu’on vit actuellement sera derrière nous… "

D’ici là, il faudra aménager le quotidien. Notamment régler le statut des joueurs et du staff sportif.

" Nous n’avons pas voulu les mettre au chômage économique jusqu’à présent, on va maintenant en parler avec eux. Il faut régler la question de leurs congés car ils y ont droit. Tout dépendra également du programme de reprise. Les contrats viennent à échéance au 30 juin, l’UEFA va sans doute décider de prolonger ce terme. Après, si notre budget diminue suite à la pandémie, nous serons peut-être obligés de diminuer les salaires… On verra bien : Charleroi est un des 3 clubs les plus sains de Belgique, on n’a jamais exagéré dans les chiffres, ni dans un sens, ni dans l’autre. Charleroi continuera à faire du Charleroi : on va rester prudent et on expliquera, le cas échéant, pourquoi on n’a pas engagé tel ou tel joueur… "

" Rebondir sur des valeurs… humaines "

Car au-delà de la dèche, cette crise nous offre à tous, en ce compris le secteur du football, l’occasion de rebondir. Voire de reconstruire sur des bases plus saines.

" Certains clubs paient peut-être aujourd’hui, avec cette crise que personne n’a vu venir, certaines dépenses excessives. Va-t-on vers plus de prudence ? Il y aura toujours des dirigeants plus raisonnables que d'autres... Pour revenir à Charleroi, peut-être que certains joueurs, vu la situation générale d’insécurité, auront plus envie de rester et vivre ici de grands moments de Coupe d’Europe. Cette crise nous a encore plus soudés : on a toujours été attentifs à Charleroi à des valeurs de famille et à la force d’un groupe, on en recueille les fruits aujourd’hui. L’actualité est à la solidarité, c’est d’ailleurs prouvé dans la vie : quand vous vivez ensemble des événements forts, positifs comme nos résultats sur le terrain ou négatifs comme cette crise du coronavirus, vous en ressortez toujours grandi. Après, on espère retrouver la bonne vieille routine, les entraînements en juillet, le début du championnat en août, et l’Europe en septembre ou octobre selon les décisions de l’UEFA. Cela voudra dire que la vie aura repris son cours... et ce sera très bien comme ça ! "