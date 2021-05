Pierre François sur le gril : "Si Luciano m'appelle pour revenir au Standard ? Une expérience en club m'intéresse toujours..."

Sur le Gril - Pierre François (Pro League) - 22/05/2021 Il a vécu une saison contrastée, à l’image de cette pandémie qui a rebattu toutes les cartes, de notre quotidien comme de la Pro-League. Il évoque le titre brugeois, Gianni Infantino, les frites au stade, Luciano D’Onofrio, les propriétaires étrangers, Jean Gol, le racisme et Vincent Kompany. Mais aussi les règlements Covid, Thomas Henry, la Beneligue, Kristian Thorstvedt, ses tendances gauchistes, Hugo Siquet, les avantages fiscaux du foot, Mehdi Bayat et Marouane Fellaini. Et surtout… son titre mondial avec le FC Barreau. Pierre François passe " Sur Le Gril ".

En attendant, la saison a été bouclée par le sacre logique de l’équipe qui aura tout écrasé cette saison. " Déjà, je suis content que la saison ait pu avoir lieu… Après le printemps 2020, on n’était plus sûr de rien : on ne comptait plus les recours et on a dû adapter le format sans certitude de pouvoir tout boucler… En revanche, on a réalisé que sans les supporters, le foot n’est plus le foot… Et le flop de la Super-League l’a bien illustré : les fans sont la base de tout ! On attend tous le moment où on pourra retourner au stade pour voir les copains autour d’un paquet de frites… Après, sur le niveau de la saison, il faut bien se dire que la pandémie a fragilisé les organismes et multiplié le nombre de blessures. Le niveau a sans doute stagné : il y a eu, comme chaque année, des matches intéressants et d’autres… très emmerdants (sic). Même en Play-Offs ! " " La Beneligue ? Oui… si tous les clubs en profitent " Archi-dominant en phase classique, Bruges aura tremblé jusqu’au bout durant le tour final. Confirmant l’impression de deux phases de championnats très différentes… " Des études statistiques ont montré que notre championnat était l’un des plus serrés et les plus incertains du plateau, avec des scores souvent étriqués. Après, il ne faut pas condamner l’excellence : si Bruges est si fort, il ne le doit qu’à lui-même, à ses innovations dans la gestion et le recrutement. Les autres clubs suivront-ils ou le fossé s’agrandira-t-il ? C’est à voir… Car Bruges s’offre le premier doublé de titres depuis longtemps : le format belge fournit souvent une succession de champions différents. L’Assemblée Générale de la Pro-League a voté pour étayer le projet de Beneligue : cela ne signifie pas que c’est la seule option… mais c’est une voie. Je suis ouvert à tout : je ne suis ni un opposant de principe, ni un béni-oui-oui (sic). La seule question qui m’importe est : quelle sera la plus-value d’une Beneligue pour le football belge dans son ensemble ? Il faudra que chacun s’y retrouve… et donc aussi les clubs qui n’y prendront pas part ! Il y a la question des tickets européens, des droits medias, du sponsoring et des aspects de libre concurrence. Mais au-dessus de tout, il y aura l’avis des supporters : on ne fera rien sans leur accord ! Et ne croyez pas qu’un supporter du Standard soit forcément ravi de croiser ses homologues d’Ajax… On a mandaté un audit pour explorer tous les variantes possibles de format pour les dix prochaines années... "

" Le Prix Citron au VAR… " Lundi soir, la Pro-League remettra ses prix aux plus méritants de nos cramponnés : Noa Lang, Rafael Holzhauser et Paul Onuachu ont été nominés par leurs pairs comme trio le plus high-level de la saison. " Ce sont de bons choix, et je ne comprends d’ailleurs pas comment un Holzhauser ne soit même pas repris par sa Sélection pour l’Euro… J’apprécie aussi des joueurs comme Thomas Henry (OHL) et ce Kristian Thorstvedt (Genk)… dont on a l’impression, à chaque but qu’il marque, qu’il a gagné le Win For Life ! (sic) En quel joueur je me reconnais, moi ? Vous savez, j’ai été champion du monde des avocats avec mon équipe du Barreau ! Je n’avais ni le talent pour être médian, ni la force pour être défenseur : je jouais devant et j’allais ramasser les ballons morts : j’étais un profiteur ! (clin d’œil) Pour revenir à votre question, j’aime bien ces jeunes qui font l’avenir du foot belge : les Hugo Siquet, Nicolas Raskin ou Charles De Ketelaere… Ils sont talentueux, ils sont décisifs quand on les attend… mais ils doivent aussi être patients : ne pas trop vite sauter le pas vers l’étranger… Le Prix Citron de la saison ? (Il coupe) Le VAR qui est allé à Gand plutôt qu’à Genk ! On fait tout pour améliorer l’arbitrage belge… et puis ça. (Il soupire) Cela nous donne une image d’amateurs… " " Merci aux actionnaires… " Après la pandémie, les trésoreries devront aussi se rétablir : la FIFA vient de publier une étude évaluant à… plus de 8 milliards d’euros (!) les pertes globales des clubs. " Les clubs belges concernés ont déjà été privés de Play-Offs l’an passé, avec les pertes de billetterie et de restauration. Les huis clos n’ont rien arrangé, et la saison prochaine, bon nombre de clubs n’encaisseront pas de cash de leurs abonnés… Les jauges spectateurs s’élèveront à 2.500 en juillet, puis 5.000 en août… mais l’impact financier se fera sentir au moins un an encore. Le rendement des transferts a fortement diminué vu la situation internationale. Heureusement, le montant des droits télé a été maintenu… et les actionnaires des clubs ont mis la main à la poche. A l’étranger, le football a été largement aidé par les autorités locales : nous, on n’a rien demandé... On a même enjoint nos clubs à ne pas recourir au chômage économique. C’est sans doute la raison pour laquelle on n’a pas encore taillé dans notre statut social et fiscal, malgré les annonces : les autorités ont compris que ce n’était pas le moment de rajouter une couche... Sans quoi nos clubs passeraient sous la ligne de flottaison ! " (sic)

" Personne n’a voulu racheter Bruges jusqu’à présent… " Reste que, des 8 clubs ayant pris part aux Play-Offs, sept sont aux mains de propriétaires belges, tournant avec des capitaux propres. Preuve qu’un savoir-faire local fait la différence, à l’heure où de plus en plus de matricules basculent sous pavillon étranger ? " Vous ajoutez Zulte Waregem, et vous obtenez le top 7 des meilleurs coefficients sur les 5 dernières années… Cela dit, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu’avoir un patron étranger dénature le foot belge. Tout dépend en fait de sa capacité à s’inscrire dans notre réalité et à investir dans le circuit des transferts intra-muros… plutôt qu’à faire de son club une simple vitrine à l’international. Regardez Alexander Blessin, le coach d’Ostende : il est allemand, il a parfaitement cerné notre football et il a fait d’un club relégable… un quasi participant aux Champions Play-Offs ! Ce qui compte, c’est le respect du club, de son ADN… et donc de ses supporters, on y revient ! Après, les repreneurs étrangers qui lorgnent sur la Belgique n’ont sans doute pas voulu payer le gros magot : raison pour laquelle ils ont plutôt visé la D1B… A ma connaissance, personne n’a voulu racheter Bruges alors qu’à l’étranger, des Américains ont mis la main sur Manchester United… " " Un autre que Kompany se serait fait virer… " Voici venu le moment du questionnaire-surprise : 5 mots-mystère à tirer au sort parmi un choix de 10. Gianni Infantino (Président de la FIFA). " Je l’ai rencontré à un colloque il y a longtemps en Espagne, il était là comme juriste… En tant que dirigeant de la Pro-League, je ne devrais pas dire cela… mais c’est le genre de personnage dont je me méfie. Je viens de lire dans le New York Times qu’il était au courant depuis longtemps du projet de Super-League… mais il n’a rien dit. Prenez le débat sur les agents de joueurs : Infantino nous promet un règlement clair sur les conflits d’intérêt… mais postpose sans cesse. Aura-t-il le courage ? Ou va-t-il pondre un texte vide ? " Vincent Kompany. " Je constate qu’on s’est moqué de ses résultats au début… mais qu’aujourd’hui, les choses se mettent en place. Il fera sûrement de belles choses comme coach… mais c’est sûr qu’un autre que lui se serait déjà fait virer depuis longtemps ! Pour une fois, le réflexe du C4 n’a pas fonctionné : le luxe sans doute de s‘appeler Kompany et Coucke… "

" Mon boulanger croit toujours que je suis au Standard… " Lucien D’Onofrio. (Il sourit) " Ah Luciano… Il m’a tout appris en foot. Dans les négociations au Standard, je jouais le rôle du méchant… et lui passait derrière pour arrondir les angles et jouer les gentils ! On avait une complicité détonante, avec comme dénominateur commun le respect du foot et des joueurs. Il faisait passer ses messages. Après, c’est clair qu’il a ses côtés clairs et ses côtés obscurs… mais c’est aussi le charme de ces gens qui peuplent le foot. (sic) Lui ne s’installe pas derrière un ordinateur pour calculer les datas : il sent les joueurs… Il m’a appris comment faire tourner une équipe à 125% plutôt qu’à 100%, par ses petits mots et ses approches humaines. S’il me téléphone pour qu’on retourne ensemble au Standard (Long silence…) Elle n’est pas finie, l’interview ? (clin d’œil) Il y a des gens en place à Sclessin, donc la question ne se pose pas… Mais vous savez, après des années, mon boulanger continue à me demander le matin ‘Mais qu’est-ce vous avez encore fabriqué, ce week-end, au Standard ?’ ! Je reste associé à mon passage là-bas... Donc, après toutes ces années à la Pro-League, je ne nie pas que je reste intéressé par une expérience en club… Mais je ne postule pas au Standard ! Je réponds juste à vos hypothèses… "

BELGIUM SOCCER STANDARD STADIUM 2018

" Mon Diable préféré ? Fellaini… " Mehdi Bayat. " On lui reproche souvent son cumul de casquettes, mais cela ne m’a jamais posé de problèmes. Mehdi fixe bien ses limites et défend les intérêts du football professionnel… dans le respect du football amateur. Il fait preuve de courage malgré les critiques. Je rappelle que son mandat n’est pas rémunéré… Il a certes un pouvoir d’influence, mais pour ce qu’on lui reproche, je trouve que c’est cher payé… " Diables Rouges. " S’ils peuvent gagner l’Euro ? On a trois tickets en main : l’Euro, la Nations League et la Coupe du Monde au Qatar. Ce serait bien que les Diables gagnent un tournoi… et de préférence, pas la Nations League ! (clin d’œil) Mais plutôt la Coupe du Monde… (sourire) On a montré en Russie qu’on n’était pas loin, et Eden Hazard va vouloir montrer qu’il est de retour. Mon chouchou chez les Diables ? Marouane Fellaini ! C’est un guerrier : avec lui, on peut faire toutes les guerres. Mais je ne suis pas Roberto Martinez… "

