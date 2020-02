Pierre François s'énerve : "Qui défend encore l'intérêt collectif ?"

Le nouveau contrat sur les droits médiatiques du football belge n'a pas non plus été attribué vendredi. Le cap des cent millions d'euros fixé par la Pro League a été atteint, mais aucun accord n'a encore été trouvé sur la clé de répartition entre les clubs, a confirmé vendredi soir à Diegem Pierre François, CEO de la Pro League. L'objectif financier est bien là, mais Pierre François a tout de même affiché un certain agacement.

"J'ai parfois le sentiment qu'il est de plus en plus difficile de voir l'intérêt individuel des clubs céder le pas à l'intérêt collectif. La capacité d’enthousiasme et de recherche de l’intérêt collectif que nous connaissions chez Roger Vanden Stock... aujourd’hui ceci m’a manqué. J’espère que, d’ici le 21 février, mon propos un peu pessimiste de ce soir sera démenti dans l’intérêt de ceux qui nous suivent, qui suivent nos clubs et dans l’intérêt des clubs car un tel contrat ne se refuse pas", a déploré le directeur général de la Pro League à notre micro.

Une troisième réunion est prévue le 21 février.