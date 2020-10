Pierre François : "L'arrêt ou la suspension de la compétition pour les professionnels, c'est pour nous la ligne à ne pas franchir"

L’annonce a été faite ce vendredi matin : les compétitions sportives professionnelles se poursuivent, mais sans public dès ce soir. Une annonce qui n’étonne pas Pierre François, même si des scénarios différents avaient été envisagés : "Nous avons adapté nos protocoles toute la semaine et nous étions prêts avec des protocoles adaptés aux instructions de la semaine dernière. Mais loin de moi l’idée de vouloir condamner la mesure. Je crois que c’est une mesure que le degré de contamination impose… Pour nous c’est un nouvel impact financier non négligeable mais nous ne sommes pas le seul secteur impacté, voire sinistré, et donc nous devons travailler dans ce sens-là."

Pour le CEO de la Pro League, si les stades seront donc vides, il est cependant important de pouvoir continuer à jouer : "L’arrêt ou la suspension de la compétition pour les professionnels, c’est pour nous la ligne à ne pas franchir. Et c’est pour ne pas la franchir, justement, que nous acceptons évidemment cette mesure. Nous n’avons de toute façon pas trop le choix et nous l’encourageons à la limite auprès de nos clubs. Les protocoles de testing en cours auprès des joueurs professionnels montrent que nous sommes sérieux et que nous ne prenons pas de risques. Il y aura 4 remises de matches (1A et 1B confondues) cette semaine pour précisément tenir compte de ce risque de contamination, mais la compétition se poursuit. Et je crois que voir sur vos écrans les matches de football professionnel reste intéressant au niveau sportif, un minimum au niveau financier pour nous, mais aussi au niveau social… Combien de personnes souhaiteraient aller au stade et ne peuvent plus ? C’est la moindre des choses de pouvoir nous suivre tout de même à travers le petit écran.