Pierre François : "Figer la compétition après la 30e journée n'est pas à l'ordre du jour"

Les championnats européens de football sont actuellement à l’arrêt suite au coronavirus, et la Belgique ne fait évidemment pas exception. Alors que le virus atteint de plus en plus de Belges, il est impossible de déterminer à l’heure actuelle quand la pandémie sera vaincue.

Pierre François, CEO de la Pro League, était l’invité du Week-End Sportif pour aborder les possibilités qui s’offrent au monde du ballon rond. Et lorsqu’on l’interroge sur la possibilité de jouer toutes les rencontres restantes, sa réponse est claire, il faut donner la priorité aux recommandations sanitaires : “Jeudi matin, nous avions pris la décision de jouer à huis clos, avec l’objectif de jouer la 30e journée de Pro League et le match retour de la finale de D1B et ainsi voir plus de pièces du puzzle sportif s’assembler. Puis jeudi soir, nous avons pris connaissances de la décision politique d’interrompre la compétition”.

Aujourd’hui, tout le football belge est à l’arrêt à l’exception des entraînements des noyaux A. La Pro League a finalement très peu de cartes en main quant à la tenue de la suite du championnat. Premièrement, personne ne sait quand la propagation du virus va s’arrêter. Deuxièmement, les décisions politiques vont échapper à la Pro League. Troisièmement, les décisions des instances internationales, l’UEFA, la FIFA leur seront également étrangères. Il ne faut donc pas penser à un plan B, mais à des plans B,C,D,E, … Peut-on imaginer ne jouer que la 30e et dernière journée de championnat et de figer le classement après celle-ci ?

“L’objectif reste de pouvoir jouer, mais uniquement si les conditions sanitaires le permettent. Ce serait bien de jouer la 30e journée, mais il faut déjà qu’on puisse le faire. Il n’est cependant pas encore envisagé de figer la compétition après la 30e journée”, note le CEO de la Pro League.

Mardi, la décision de jouer l’Euro aux dates prévues sera prise par l’UEFA. Une décision très importante qui pourrait permettre en cas de report de terminer les championnats en cours. Il reste une dizaine de matchs à jouer partout en Europe et même treize en Italie et de nombreux clubs sont encore qualifiés en coupe d’Europe. Un grand nombre de rencontres restent donc à disputer. Une situation pas tout à fait identique à la Belgique où il reste onze journées au programme, mais plus aucune équipe n’est en lice en coupe d’Europe.

La fédération italienne vient de demander le report de l’Euro pour pouvoir terminer ses compétitions domestiques, avant que d’autres fédérations ne lui emboitent le pas ? C’est en tout cas l’avis de l’ancien directeur général du Standard de Liège : “Je pense que beaucoup de fédérations auront la même demande. Ce n’est évidemment pas une décision qui reviendra à la Pro League, mais d’après les échos, et après avoir discuté avec Mehdi Bayat, il est clair dans l’esprit de beaucoup qu’il n’y aura pas d’autre choix que de reporter l’Euro. Cela permettrait si la situation sanitaire s’améliore, on parle d’un retour à la normal, fin avril, mi-mai, d’avoir au pire un mois et demi pour terminer le championnat.”

Dans beaucoup de pays, ce sera l’Euro ou le championnat, mais il apparaît comme difficile de décider qui sera européen sans avoir joué la 30e journée. Deux scénarios sont évoqués en cas de report : un Euro en décembre ou en juin 2021.

“Le meilleur scénario pour la Pro League est de tout décaler d’un an, et pourquoi pas pousser les grands tournois des années paires vers les années impaires. Il ne faudrait pas, en plus de la saison mal embarquée de cette année, hypothéquer le bon déroulement de la saison prochaine que tous les amateurs de foot espèrent agréable à suivre avec un calendrier qui tienne la route”, soutient Pierre François.

Avec un mercato qui ouvre ses portes en en juillet, et une saison 2020-2021 qui doit reprendre mi-juillet, le timing risque d’être serré. Pour le CEO de la Pro League, “il faudra évidemment des adaptations, mais il ne faut pas hypothéquer toute la saison avec un Euro en décembre et faire un Qatar à l’avance”.

Actuellement, les joueurs s’occupent comme ils peuvent, mais on ne pourra pas reprendre le championnat dès que la pandémie aura été éradiquée, les joueurs ne pouvant s’entraîner normalement. “D’où l’importance du débat sur les entraînements que certains préconisent évidemment à l’extérieur, à huis clos, sans doute par petit groupe. J’ai demandé que les clubs reçoivent des virologues attitrés pour donner les renseignements utiles. Nous ne pouvons prendre aucun risque ni vis-à-vis des joueurs, ni de ceux qui les encadrent”, conclut Pierre François.