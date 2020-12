Pierre Bourdin : "Zlatan, il avait des mollets comme mes cuisses…"

Avant sa blessure à la cheville, il était le joueur de champ le plus utilisé par son coach. Pour sa quatrième saison au Kiel, il évoque la surprenante première place du Beerschot, son idole Sergio Ramos, les iguanes des Îles Galapagos, Joris Kayembe, les canaux de Bruges et Raphaël Holzhauser. Mais aussi l’humour belge, Hernan Losada, le tennis-ballon, ses galères au Lierse, le Covid-19 et un petit pont à Zlatan. Et bien sûr la prime de champion. Pierre Bourdin passe " Sur Le Gril ". On le cueille après l’entraînement, ponctuel, sourire poli mais discret. Pierre Bourdin n’est pas le plus connu des joueurs d’une équipe qui, précisément, puise sa réussite actuelle dans le collectif et le travail. " On savoure évidemment ce qui nous arrive, mais c’est notre mérite d’être là " explique le Français formé au PSG et qui, en 6 années de professionnalisme, n’a joué… qu’en Belgique. " On regarde le classement, on se chambre au vestiaire… mais on sait que ça ne va pas durer. Alors, on profite. On s’attendait à jouer le maintien, et là on découvre un autre forme de pression : la pression du plaisir. Ça se voit, ça se ressent, on carbure au plaisir, on joue les uns pour les autres. La pression viendra bien assez tôt : si on est encore à la même position à 5 matches de la fin, on commencera à la sentir. Mais on n’y pense pas : les grosses équipes vont se mettre en route, et on va sans doute le subir. Mais nos rêves à nous ne sont pas là, on reste très humbles : on visait le maintien… et là, on y est presque ! Il nous manque deux points pour arriver à 30, le total habituel pour se sauver ! " " Au Breydel, les Brugeois nous snobaient… " Dans 3 Journées, la phase classique abordera son tour retour Pour justifier le miracle du promu Beerschot, on ne peut donc plus parler d’effet de surprise. " Les adversaires ont tous les moyens technologiques pour nous analyser, nos qualités et faiblesses sont connues. En début de saison, on nous prenait parfois de haut. Je me souviens quand on a gagné au Club Bruges : les Brugeois étaient frustrés, ils nous toisaient et nous disaient qu’on n’était ‘que de bêtes joueurs de D2’. Mais quand on émerge de D1B, on a des ressources : c’est un championnat très, très compliqué, le foot est brouillon et c’est la bagarre. Le format, avec ses tranches et sa finale, mettait une grosse intensité : des équipes comme l’Union St-Gilloise et Westerlo étaient très bonnes mais elles n’ont pas résisté. L’écart s’est réduit, mais en D1A il y a plus de jeu, de tempo et de joueurs de qualité. La preuve, c’est que nos joueurs offensifs, qui tirent l’équipe, ont triplé leurs statistiques cette saison ! " En arrivant pour l’interview, on croise la vedette de l’équipe Raphaël Holzhauser, en plein shooting-photo… recouvert de guirlandes lumineuses. De quoi encore davantage briller avant Noël ? " Rapha et Tarik Tissoudali, ce sont les deux joueurs qui me choquent le plus ! (sic) Tissoudali n’était quasi pas utilisé en D1B… et là, il explose complètement. C’est bizarre parfois, le foot… Holzhauser, c’est pareil, il est dans la forme de sa vie. Et vous savez, il court aussi ! Mais c’est vrai qu’il est surtout porté vers l’offensive… et que d’autres font des mètres défensifs pour lui permettre de briller devant. C’est un équilibre : tout le monde s’aide, on travaille pour lui mais il nous met aussi en lumière. Ça ne me dérange pas, je suis un bosseur de collectif : je joue pour aider mon voisin, je préfère presser en équipe que briller individuellement. "

" Une prime de champion ? Pas… encore " Pierre Bourdin : "Zlatan, il avait des mollets comme mes cuisses…" - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA La dernière fois que le Beerschot a occupé la tête de la D1 à mi-parcours, c’était en 1985 et la génération de Patrick Vervoort. Mais en fin de saison, le club avait chuté à la 7e place… " Si on termine 10e, on aura réussi notre saison... Ce club a un gros potentiel et nos dirigeants visent haut à long terme. Mais non : il n’y a pas de prime de champion dans nos contrats... Pas encore ! (clin d’œil) On prend des primes de victoire inattendues pour l’instant, c’est vrai. On n’est pas guidé par l’argent, mais par l’honneur de briller et le plaisir de nous montrer. Notre équipe mélange les vrais talents et les revanchards, des joueurs qui ont touché la D1A par le passé sans y recevoir leur chance. Mais on est d’abord une bande de copains : on court les uns pour les autres et on n’a rien changé à nos rituels d’avant-match. En D1B, on se faisait chaque fois un petit tennis-ballon au vestiaire… et c’est toujours le cas ! " (rires) Cas unique en Europe, le Beerschot (38 buts marqués) affiche aussi la plus mauvaise défense de la Ligue (33 buts)… en étant leader ! A chaque match des Anversois, le (télé)spectateur a la garantie de voir 5 buts de moyenne. " Pourtant, notre coach Hernan Losada est très minutieux, il utilise toutes les technologies modernes pour nous briefer. On travaille en ateliers par groupes, par lignes et par poste. Le coach a l’œil pour les détails, mais quand le match débute, il nous dit : ‘Faites-vous plaisir !’ Que ce soit contre Bruges ou Mouscron, on joue toujours notre jeu : presser et attaquer ! Alors c’est vrai qu’on encaisse beaucoup. Mais au début de saison, on était réputés pour être très solides défensivement. Après, on s’est un peu lâchés offensivement et du coup on laisse des espaces… Mais je préfère gagner 3-2 et encaisser… que faire une clean-sheet avec un pâle 0-0 au bout, où personne ne s’amuse ! " " Le PSG nous a sacrifiés… " Natif de Vincennes, Pierre Bourdin a joué 10 saisons… au Paris-St-Germain : de 10 à 20 ans, jusqu’à l’arrivée des propriétaires qataris. " Comme tous les jeunes du PSG, j’ai rêvé d’intégrer l’équipe Première et ça a été un gros déchirement de devoir partir. Mais les Qataris voulaient des résultats rapides et ont investi dans des stars. Je peux le comprendre : c’était une manière de vite ramener des titres à Paris… et je suis sûr que la Ligue des Champions va suivre aussi ! Quand j’ai achevé ma formation, on m’a proposé un contrat d’un an mais j’ai vite compris que je ferais la navette avec l’équipe réserve… et je suis parti au Cercle Bruges qui m’offrait 3 ans de contrat. Moi, et plein d’autres jeunes Parisiens du cru, on a été sacrifiés et l’avenir au PSG s’est refermé pour nous. Mais c’est la vie : c’était sans doute mon destin de grandir ailleurs… Aujourd’hui, l’équipe Première du PSG accueille plus de jeunes de l’Académie, mais c’est arrivé trop tard pour moi… Aujourd’hui j’ai digéré, je suis toujours supporter du club et je vais voir des matches au Parc des Princes… quand il n’y a pas de huis clos ! " (rires) Reste que Bourdin était le capitaine de l’équipe B du Parc, souvent opposée aux stars lors des petits matches d’entraînement. " J’ai même pu m’entraîner quelques fois avec les stars. Ibrahimovic était énorme : un monstre de force physique et mentale. Il avait des mollets comme mes cuisses et en séance, il n’arrêtait pas de crier sa rage de vaincre. Je me souviens d’une frappe surpuissante depuis le centre du terrain : le gardien, un jeune, est presque rentré dans son but avec le ballon ! Un petit pont sur Zlatan ? Non, je n’ai pas tenté… sinon c’était garanti derrière un gros tacle ou une prise de karaté ! (rire) Mais c’était un super gars avec les jeunes : il nous disait ‘Ayez confiance en vous, c’est la clé de la réussite !’ J’adorais aussi Marco Verratti : quel talent, quelle conduite de balle, quel flair ! Il avait l’art de se faufiler et de faire la petite faute quand il le fallait… Mais lui ne se souvient pas de moi ! " (rire)

" Le talent émerge toujours… " Pierre Bourdin : "Zlatan, il avait des mollets comme mes cuisses…" - © FRANCK FIFE - AFP Le paradoxe de Bourdin est donc d’avoir fait toutes ses classes à Paris, mais de n’avoir pratiqué le foot adulte… qu’en Belgique : trois ans au Cercle, un an au Lierse et trois ans au Kiel (où il a un contrat de 5 saisons). " J’ai toujours porté le brassard chez les jeunes à Paris, j’avais dans mon équipe Aréola, Kimpembe et Rabiot… qui ne jouait pas beaucoup et était souvent sur le banc. Mais une fois qu’il a été appelé chez les A par Laurent Blanc, grâce à qui l’Académie a pu s’insérer au projet, on n’a plus reconnu Adrien : il avait franchi un palier et il était au-dessus du lot. La réussite en foot, c’est une question de chance, de forme au bon moment, parfois de pistons, de combines ou de relations… mais le talent finit toujours par émerger. Je ne suis pas amer : je n’avais pas le talent suffisant, c’est tout. Mais c’est vrai que quand j’ai vu il y a quelques mois que Waasland-Beveren jouait un amical contre le PSG au Parc, j’ai halluciné : j’aurais rêvé que le Beerschot soit à leur place ! Comme à Paris, le patron du Beerschot jongle avec les pétrodollars : propriété d’un Prince Saoudien, le club anversois est jumelé à Sheffield United… leader de Premier League ! " Notre Président est venu se présenter aux joueurs il y a deux ans… et il a vu un ou deux matches ici, c’est tout. Mais les rachats de clubs ne me dérangent pas s’il y a un vrai projet, une stratégie et une plus-value : on crée un réseau, une image et une marque, comme à Manchester City par exemple. Ça permet à des clubs de monter… et de se montrer : sans lui, on ne serait jamais sorti de D1B ! Après, il y a aussi des clubs avec des propriétaires capricieux qui sont juste là pour faire joujou. (sic) J’ai connu ça au Lierse : le patron ne venait jamais, il s’en foutait et on était payés un mois sur trois ! " " Des jeunes formatés… " Le Français du Kiel s’exprime avec un léger accent… qui n’a rien de celui de Paris : " C’est l’habitude de votre pays, j’ai un fond d’accent flamand ! " La Belgique est sa 2e patrie... " J’aime votre mentalité, la convivialité, le plaisir de vivre, l’humour, la dérision. Le foot, ici, ressemble à l’Angleterre avec son intensité et son désir d’attaquer, avec peu de temps faibles. J’ai plein d’amis à Bruxelles, j’aime ce melting-pot (sic) où toutes les cultures se mélangent. On a tous à apprendre des autres. Je m’intéresse aux cultures, aux religions, à l’Histoire. Je fréquente les centres culturels, à Bruges je m’étais renseigné sur l’histoire des canaux et du Beffroi. À 12 ans, j’étais en internat au centre de formation : on y produit souvent des jeunes formatés juste pour le foot… qui sont totalement déconnectés du réel s’ils échouent et doivent trouver une autre voie. " Et de baragouiner, à notre demande, quelques mots de Flamand. " Het is moeilijk maar we zijn blij met onze prestaties, ik ben trots met de resultaten… C’est difficile pour moi de parler, mais je comprends tout ! C’est normal de pratiquer la langue du lieu où on habite, non ? Je ne vais pas aller chez le boulanger et lui dire en Français ‘Donnez-moi une baguette !’ (rire) J’adore d’ailleurs voyager… et ça me manque beaucoup avec ce confinement ! Avec ma femme, on a fait l’Ouest américain, avec ses canyons, ses déserts et ses plages. Mais le plus dantesque, c’était les Îles Galapagos en Equateur : un énorme patrimoine naturel de l’UNESCO où ce sont les humains qui sont les invités des animaux. Des otaries étaient installées sur les bancs, des iguanes passaient au-dessus de nos têtes, incroyable ! Plus tard, je me verrais bien bosser dans le tourisme… mais j’ai aussi passé mes diplômes d’entraîneur ! "

Période de psychose… Pierre Bourdin : "Zlatan, il avait des mollets comme mes cuisses…" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Fan absolu de Paolo Maldini et Sergio Ramos (" On voit son importance pour le Real quand il n’est pas là… mais c’est vrai qu’il fait aussi des sales fautes, moi je ne pourrais pas… ou alors par maladresse ! "), admirateur en Pro-League du Carolo Joris Kayembe (" Dur au duel, très technique, il va s’imposer chez les Diables à un poste où il manque justement des gens… "), Pierre Bourdin pose aussi son regard sur cette période particulière marquée par le Covid-19. " J’ai très mal vécu le premier confinement au printemps : on s’entraînait chez soi, on ne pouvait pas sortir, avec ma femme on était coupés de nos familles en France. Plus globalement, j’ai peur que cette crise sanitaire ne soit suivie d’une crise sociale et économique qui va accentuer les inégalités. Il y a une sorte de paranoïa, les gens se méfient les uns des autres… Comment expliquer cela à nos enfants qui auront grandi dans cette psychose ? " À moyen terme, et pour revenir au ballon, se profile cet été un Euro qui pourrait bien, en prélude à la demi-finale de Nations League d’octobre, ré-opposer Bleus et Diables… " Ça va être difficile pour moi… mais je reste Français. En 2018, j’étais même pour la Belgique durant tout le tournoi… sauf forcément en demi-finale. J’ai fêté avec mes potes belges les victoires des Diables lors des matches de poules. Si nos deux équipes se retrouvent opposées l’été prochain, ce sera de nouveau une histoire de détails… " Reste à voir de quel côté tombera la pièce… Et quand on lui redemande qui sera champion de Belgique en fin de saison, il hésite : " Je n’en sais rien… et celui qui le sait, en cette année si spéciale, il est très, très fort… " Il n’a pas osé dire le Beerschot…