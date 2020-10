Philippe Montanier, entraîneur du Standard - © JOHN THYS - BELGA

Philippe Montanier : "Une victoire pour nos supporters" - 04/10/2020 Ce dimanche, en fin d'après-midi, le Standard s'est imposé 1-2 face à Charleroi dans le derby wallon, de quoi satisfaire l'entraîneur des Rouches Philippe Montanier. "On dédie cette victoire à nos supporters qui nous ont soutenus au départ du bus. C'est important de les rendre heureux.", dit-il en souriant. Si la première mi-temps a été dominée par le Standard, la deuxième période était plus équilibrée : "On a deux dois plus de tirs que notre adversaire alors qu'on est à l'extérieur. On a bien contrôlé la partie. C'est une victoire logique et importante contre un adversaire qui impressionne depuis le début championnat." L'animation mise en place par Philippe Montanier a gêné Charleroi du début à la fin : "Notre but était de fermer l'axe pour donner aucun espace à Charleroi, et de permettre à nos centraux de sortir, et à nos latéraux de jouer plus haut." Seul regret pour l'entraîneur français, le but encaissé : "Je suis déçu pour ma défense car on n'a presque rien concédé, et on prend un but dévié." Avant de conclure : "C'est une bonne semaine pour nous. Il était important qu'on recolle à Bruges et à Charleroi en haut du classement."