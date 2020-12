Philippe Montanier après la défaite contre Gand : "On est pénalisé par des fautes grossières"

"On a livré un match très moyen" ajoute le Français. "On a laissé beaucoup de force contre Benfica. J’ai trouvé l’équipe un peu moins dynamique. Mais avant de prendre le deuxième but, c’était un match équilibré. Il nous a manqué un peu d’énergie, un peu d’étincelles sur ce match-là."

L'entraîneur du Standard, Philippe Montanier a affiché sa déception en interview après la rencontre. "C’est une grosse déception parce qu’on a l’impression de donner les deux buts à l’adversaire" explique l’entraîneur liégeois. "C’est cela qui est le plus rageant. On est pénalisé par des fautes grossières. A ce niveau, cela ne pardonne pas. Souvent, l’équipe qui gagne, c’est celle qui fait le moins d’erreurs. Et nous, on a fait tout de même deux erreurs grossières. Cela nous a été fatal."

Bastien : "On venait ici pour gagner et on n’a pas fait les choses pour"

Samuel Bastien a été dans le même sens que sont entraîneur. "On est très déçu. On n’a pas montré un beau visage, on n’a pas montré le vrai Standard" explique le joueur liégeois. "On venait ici pour gagner et on n’a pas fait les choses pour. On va continuer à travailler pour bien terminer les prochains matches."

"On est une équipe, on ne va pas blâmer les gens. On gagne ensemble, on perd ensemble" ajoute le médian. "Jeudi passé, on a montré un bon état d’esprit. Ce n’était pas la même chose aujourd’hui."