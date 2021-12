Philippe Clement sur les actes racistes à Bruges : "C’est scandaleux, les responsables ne mettront plus un pied dans notre stade"

Philippe Clement sur les actes racistes à Bruges : "C’est scandaleux, les responsables ne... Champion avec le Club de Bruges la saison dernière et actuel deuxième de Pro League, l’entraîneur des Blauw en Zwart Philippe Clement a vu Felice Mazzu, coach de la surprenante équipe de l’Union Saint-Gilloise, remporter le Trophée Raymond Goethals récompensant le meilleur entraîneur belge de l’année ce lundi. Interviewé par la RTBF à cette occasion, Clement est revenu sur les actes racistes survenus lors de la rencontre entre Bruges et Anderlecht dimanche. "C’est scandaleux. Je ne veux pas voir ces choses-là. Le club essaye maintenant de regarder les vidéos pour voir qui sont les responsables. Quand nous retrouverons ces personnes, ils ne remettront plus les pieds dans ce stade", a expliqué l’entraîneur à notre micro. Ce n’est pas la première fois que les supporters du Club dérapent. En 2018 et 2019, certains supporters avaient déjà scandé des paroles antisémites à l’encontre des Anderlechtois. Noa Lang avait également été dans l’œil du cyclone après un chant à caractère antisémite en mai dernier : "C’était spécial. Être juif à l’Ajax (club où a évolué Noa Lang avant d’arriver à Bruges), c’est quelque chose de positif. Il ne savait pas que c’était quelque chose de négatif dans ce contexte. Nous sommes pour la diversité. Nous avons un noyau avec beaucoup de diversité et il n’y a jamais de problème dans le vestiaire. Ce sont des amis". Avant de conclure sur le rôle que doit jouer le football dans la sensibilisation contre le racisme : "Nous avons un grand rôle à jouer et nous devons montrer que tout le monde peut vivre ensemble".