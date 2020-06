Philippe Clément : "Se renforcer ? Je ne parle pas de cela avec les journalistes !"

►►► À lire aussi : Premier entraînement sur gazon et nouveaux maillots pour le FC Bruges

Par contre, il est conscient et satisfait d’avoir retrouvé un groupe en forme malgré le confinement. Certains comme Brandon Mechele ou Eder Balanta affichent déjà la grande forme, "je ne suis pas étonné car on a beaucoup travaillé durant le confinement, les joueurs ont respecté leur programme. Nous ne sommes pas prêts à disputer la finale de la coupe mais c’est encourageant".

Le champion de Belgique commence sa préparation avec comme en ligne de mire, la première échéance de la saison : la fameuse finale de Coupe de Belgique du 1er août face à l’ Antwerp . "Le doublé n’est arrivé que deux fois dans l’histoire du Club et les garçons savent que c’est un objectif important. Nous avons envie de marquer l’Histoire", fidèle à lui-même Philippe Clément est ambitieux, calme et souriant. Le coach des Blauw en Zwart est ravi de retrouver son groupe et le terrain après plusieurs mois d’interruption. Un groupe, toujours privé de Simon Deli resté en Côte d’Ivoire, qui sera encore bonifié par le mercato. "Nous avons le temps jusqu’au mois d’octobre et nous évaluerons avec la direction dans quel secteur de jeu on peut améliorer l’équipe", le T1 brugeois n’élude aucune question mais ne livre aucun nom que ce soit au niveau du mercato entrant ou sortant.

C’est sous un soleil généreux et dans la quiétude de son centre d’entraînement de Westkapelle que le Club de Bruges a repris le chemin des terrains.

L’ambition ? "Gagner tous les matches !"

Les nouveaux maillots brugeois portés par Mechele et Rits. Clinton Mata déjà en forme pour la reprise

L’ambition reste la même "être plus efficace, essayer de remporter tous les matches et faire mieux en Coupe d’Europe !" Philippe Clément ne veut pas se poser de limites. Qui voit-il comme principal concurrent pour le titre ? "Bahh, difficile à dire parce que la prolongation du mercato va encore modifier la donne. Beaucoup d’équipes pourront encore se renforcer… Mais La Gantoise, l’Antwerp, Anderlecht voire Genk seront présents. A nous de rester vigilants… Parce qu’en football tout reste possible. Il y a deux ans, personne ne pensait que Genk allait remporte le championnat !"

Le T1 brugeois s’est aussi exprimé sur l’arrivée de coaches étrangers en Belgique "alors qu’il y a d’excellents entraîneurs chez nous aussi… Il est d’ailleurs bizarre qu’un excellent coach comme Vanhaezebrouck n’ait pas de banc…"

Enfin, le foot à huis clos qu’en pense-t-il ? "C’est un contexte particulier où les joueurs ont plus de mal à se motiver. Il faut donc leur parler énormément pour qu’ils restent concentrer le plus possible que ce soit à l’entraînement ou aux matches."

Toujours meilleur, toujours plus loin, toujours plus haut. Le Club de Bruges version 2020-2021 est de retour et l’affiche.

La preuve par la présentation d’un nouveau sponsor pour l’arrière du maillot. Le fonds d’investissement Candriam remplacera Proximus pour les 3 prochaines années. Et en cette période de crise sanitaire et financière, c’est déjà une immense victoire pour le Club de Bruges. En quelque sorte, la première de la saison.