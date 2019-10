Philippe Clément : "Nous étions la meilleure équipe aujourd'hui"

Complètement dominé par le Standard en première mi-temps, le Club de Bruges s'est réveillé en seconde pour finalement arracher un point grâce à David Okereke. Après la rencontre, les visages des Brugeois en disaient pourtant long sur leur état d'esprit Tous étaient déçus de ce match nul. Philippe Clément n'en démordait d'ailleurs pas à notre micro, son équipe méritait les trois points : "Nous étions la meilleure équipe aujourd'hui. J'étais vraiment déçu de notre première mi-temps. J'étais vraiment fâché. Beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je suis très content de la réaction en 2e mi-temps. On a prouvé que c'était à nous de prendre les trois points."

Face à un Standard convaincant en 1e mi-temps, les Blauw&Zwart ont souffert. Alors les Rouches sont-ils les concurrents principaux des Brugeois? "Pas seulement le Standard. Je pense aussi à la Gantoise, Genk ou l'Antwerp qui a encore augmenté son niveau. Mais on ne se concentre pas là dessus mais on essaie plutôt de prendre le plus de points possible. Le classement n'est pas important avant les play-offs." conclut-il.

Simon Mignolet avait le même avis que son coach après la rencontre : ""C'est normal qu'on ne soit pas contents avec un point. Si tu joues à la maison, tu veux toujours gagner les trois points. Que ce soit contre le Standard ou contre une autre équipe. Je sais qu'ils sont deuxièmes au classement, mais tout le monde est un peu déçu. Le Standard a joué une bonne 1e mi-temps, où ils ont mis beaucoup de pression, c'était difficile pour nous de jouer et de créer des occasions. Le but qu'ils inscrivent en tout début de match rend les choses encore plus difficiles parce que cela leur permet de jouerleur jeu. En 2e mi-temps, on a changé notre jeu et on a vite égalisé. Ce n'était pas un grand Bruges ? Oui, mais c'est aussi à cause du Standard. Tu joues contre un adversaire qui est difficile à jouer. Ils sont 2e au classement et on doit accepter qu'on ne va pas gagner tous les matches en Pro League. Le point positif c'est que la différence de points au classement avec le Standard reste la même et qu'on a pas perdu. Toute l'équipe est prête."