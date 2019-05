Philippe Clement : " Mon choix est rationnel plutôt qu'émotionnel "

Philippe Clement a été présenté ce matin comme nouvel entraîneur du Club de Bruges pour les trois prochaines saisons. Fraîchement champion de Belgique avec Genk, il signe donc un retour à la maison après avoir déjà entraîné les espoirs brugeois et rempli le rôle de T2 au sein du Club.

Il a expliqué les raisons qui ont motivé sa décision de rejoindre Bruges : "Émotionnellement, j’ai des bons rapports et des amis au sein de Genk et du Club de Bruges. Je savais que choisir un club, c’était décevoir des amis de l’autre côté. Cela a été très difficile mais j’ai essayé de faire un choix rationnel plutôt qu’émotionnel. Rationnellement, le challenge était plus grand à Bruges. Je voulais déjà être T1 ici il y a deux ans. Il y a le nouveau centre d’entraînement à Knokke et aussi l’académie, que je connais bien puisque j’y ai travaillé à l’époque. Gagner des titres avec deux équipes différentes en Belgique, ce serait aussi exceptionnel."

En 2017, Philippe Clement quittait son poste d’adjoint du Club de Bruges pour devenir entraîneur principal à Waasland-Beveren. Deux ans plus tard, il signe donc un retour triomphal dans sa maison mère avec un autre statut : "Il y avait des doutes autour de ma capacité d’entraîneur quand j’ai débuté à Waasland-Beveren mais moi je n’en avais pas. C’est la perception des autres sur moi qui a changé. J’ai fait beaucoup de boulot dans l’ombre à Bruges et c’est assez normal qu’il y ait eu peu de gens qui le voyaient. Ce n’est pas grave, le regard des autres, ce n’est pas quelque chose d’important pour moi. Je reste le même homme qu’il y a deux ans."

L’ex-coach de Genk est également revenu sur les principales raisons qui expliquent son succès en tant qu’entraîneur : "Je dirais que je suis honnête, que j’aime travailler et que je ne suis jamais content. Je reste ambitieux, je l’ai toujours été. Déjà à Waasland-Beveren, je n’étais pas satisfait de nous maintenir en division 1. Je voulais aller en playoffs 1 et jouer offensivement, ce dont l’équipe n’avait pas forcément l’habitude."

Quitter Genk pour Bruges, c’est aussi perdre la garantie d’entraîner en Ligue des Champions. Cependant, Philippe Clement se montre optimiste : "Je suis ambitieux, même si je sais que cela va être difficile de nous qualifier en barrages. Nous allons tout faire pour et nous verrons après."