Philippe Clement: "La route est encore longue" avant le titre

Philippe Clement était un entraîneur comblé après la victoire 3-1 de Genk contre la Gantoise ce mercredi soir. Il est très satisfait du début de saison et du groupe qui s'est formé dans le club limbourgeois.

Premier quart d'heure difficile contre Gand mais après on a retrouvé le vrai Genk... "Au début c'était trop lent mais après nous avons répondu présents. Et en deuxième mi-temps, c'était exceptionnel pour le 36ème match de la saison d'être si frais... Avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'appétit pour marquer plus de buts. C'était un bon match pour tous les supporters."

Une note sur dix pour la première partie de saison de Genk? "Entre neuf et dix. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer mais c'est exceptionnel. Cette saison d'avoir 48 points aussi cette année 81 points que nous avons en 2018. Pour ça c'était vraiment une année exceptionnelle pour Genk. J'espère que ça pourra être pareil l'année prochaine."

Quels éléments les Limbourgeois peuvent-ils encore perfectionner? "Il y a toujours des détails. Ça dépend d'un match à l'autre... De temps en temps c'est plus défensif, de temps en temps plus offensif. Les lignes de courses... les duels. Ça dépend des matches mais maintenant les joueurs savent déjà beaucoup de choses. Et le plus important pour moi, c'est que c'est un vrai groupe. Tout le monde ensemble, tout le monde fait le travail et les entraînements sont vraiment biens, très concentrés... tous les joueurs sont vraiment motivés. Et c'est grâce à ça que les résultats suivent."

Avec minimum sept points d'avance devant le club de Bruges pour terminer l'année, Genk peut à présent le dire, il est candidat au titre? "Oui, on peut le dire mais la route est encore longue. C'est comme un marathon. On n'est qu'à mi-saison. Il y a encore beaucoup de matches... Mais notre objectif est d'aller en playoffs un et après trente matches on pourra regarder quelle est notre position pour avoir plus ou moins d'ambitions."

Il conclut en expliquant être certain à 99% que tout son noyau reste après le mercato. "Les joueurs veulent réaliser quelque chose d'exceptionnel ensemble."