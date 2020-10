FC Bruges - FC Malines ce samedi soir : 2-2. Les Brugeois ont déçu dans cette onzième journée de Pro League car ils menaient 2-0 dans cette partie. Grosse déception pour leur coach Philippe Clement.

"Je suis fâché ! C'est incroyable ce que j'ai vu ce soir ! Ce que mes joueurs ont fait sur le terrain, un manque de mentalité, je ne l'ai jamais vu avec ce groupe. Je suis complètement déçu. Quand tu affiches cette mentalité, surtout en deuxième période, tu ne mérites pas les points. Je n'ai pas d'explication. Si j'en avais une, j'aurais pu faire quelque chose. Tu ne peux pas gagner un match si tu ne gagnes pas de duels. On a mené 2-0 et on a encore eu des opportunités. La deuxième mi-temps était trop faible de la part de tous mes joueurs", a indiqué l'entraineur brugeois au micro de la Pro League.

"Alterner matches de championnat et rencontres de Champions League, c'était déjà le cas l'année dernière. Si mes joueurs pensent que le championnat n'est pas important, ils ont un grand problème. Le grand challenge, c'était le titre... La Champions League, c'est un bonus. Ils ont beaucoup de chance que nos supporters ne sont pas présents dans le stade ce soir", a aussi précisé Clement.

Le club brugeois occupe la troisième place, à égalité avec l'Antwerp, avec 20 points, derrière Charleroi (22) et le Beerschot (21).