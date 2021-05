Philippe Clement : "Je n’ai pas d’autre idée que de rester à Bruges"

Titré avec Genk avant d’emmener le Club de Bruges vers un doublé, Philippe Clement vient de glaner les trois derniers championnats de Belgique. Le tout en quatre années comme coach principal. Forcément, les rumeurs d’un départ apparaissent. On prête à l’ancien Diable rouge des envies de nouveau défi. Il a évoqué son avenir après la défaite contre Genk, qui clôturait la saison.



Que va faire Philippe Clement ? D’abord "prendre des vacances". "J’ai encore une année de contrat. C’est pour ça que je suis très content que les dirigeants veuillent déjà faire une réunion. Il y a beaucoup d’autres entraîneurs qui ont plus de pression. Les joueurs sont convaincus que je vais rester ? Pour le moment, je n’ai pas d’autre idée", dit-il au micro de la Pro League.



Clinton Mata fait partie des joueurs qui pourraient aller voir ailleurs durant l’été. Lui aussi est encore lié pour un an avec le Club. "C’est la dernière fois que je foulais cette pelouse cette saison. Parce que c’est le dernier match", esquive le défenseur quand on évoque un possible départ. "Quand on est ambitieux, on veut toujours plus. Mais on peut aussi être ambitieux tout en restant à Bruges. On peut se fixer d’autres objectifs comme signer le doublé ou passer en Ligue des Champions."