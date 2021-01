Philippe Clément et le nouvel atout du FC Bruges : "On ne doute plus quand on encaisse"

Le Club de Bruges s’est imposé 3-1 contre le Standard lors de la 23e journée de Pro League. Une nouvelle fois mené, le FCB a une nouvelle fois émergé. "On ne doute plus quand on encaisse", se félicite Philippe Clément.

14 points, c’est un gouffre que Bruges est en train de creuser par rapport à ses poursuivants. En battant le Standard, le Club a envoyé un signal fort à toutes les équipes de Pro League. Bruges est bel et bien trop fort cette saison.

"Je suis content, mais on doit rester concentré et garder la même mentalité que maintenant jusqu’à la fin. Car, ça peut vite changer avec la victoire à trois points. Il faut être motivé de faire ce genre de prestation match par match", déclarait Philippe Clément au micro d’Eleven.

Au-delà de la victoire, c’est surtout la réaction de son équipe que Philippe Clément voulait souligner. Mené 0-1, Bruges a su renverser la vapeur : "On ne doute plus quand on encaisse. La réaction est très importante et mes joueurs ont maintenant cette réaction dans la tête. Mon équipe croit en ses qualités et tout le monde joue pour l’équipe."

Au-delà du score, il fallait souligner la prestation de Noa Lang dans ce match. Auteur d’un but et d’un assist, le Néerlandais survole notre championnat.

"C’est quelqu’un qui est content d’être ici et de jouer dans ce système. Il peut jouer avec ses qualités. Mais, j’ai aussi vu un très grand Vanaken aujourd’hui. Et le plus important, c’est le collectif. C’est ce qu’il faut pour les mois qui arrivent. On veut être bon dans les trois compétitions", conclu Philippe Clément.

Au classement, Bruges compte 57 points et possède 14 longueurs d’avance sur ses plus proches concurrents, l’Antwerp et Genk (43). Le Standard est 4e avec 38 points.