Philippe Clément élu meilleur entraîneur de l'année, Belhocine et Preud'homme hors du top 5

Sans surprise, c'est Philippe Clément qui a été élu entraîneur de l'année ce mercredi soir lors de la Cérémonie du Soulier d'Or. Champion de Belgique la saison dernière avec Genk, l'ancien défenseur a continué à dominer notre championnat lors de la première partie de cette saison à la tête du FC Bruges.

Il a donc logiquement été plébiscité en récoltant 776 points contre les 169 accumulés par le coach de l'Antwerp Laszlo Bölöni et les 147 obtenus par celui de Gand Jess Thorup. Ivan Leko et Wouter Vrancken complètent le top 5 tandis que Karim Belhocine a pris la 6e place (84 pts) et Michel Preud'homme la 9e (39 pts).

Déjà lauréat du Trophée Raymond Goethals récompensant le meilleur entraîneur belge de l'année, Clément succède à son prédécesseur à Bruges Ivan Leko.