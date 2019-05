Philippe Clément élu coach de l'année, Yari Verschaeren Espoir de l'année

Yes! ???? Yari won zopas de prijs "Belofte van het Jaar"! Proficiat! Meer info op https://t.co/X5nLl2CTfu



Yes! Yari vient d’être élu "Espoir de l’Année"! Félicitations! Plus d’infos sur https://t.co/cDV33XHfMY



#COYM #RSCA pic.twitter.com/Jc7adwGR2r