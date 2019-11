Philippe Clément : "Ce n'est pas facile de jouer ici avec une telle agressivité sur et autour du terrain"

Au terme d'un match qui ne restera pas dans les annales footballistiques, Bruges a concédé sa première défaite de la saison en championnat face à Anvers (2-1). Un derby flandrien, très tendu, hâché par de nombreuses petites fautes et qui aura connu un véritable tournant après l'entracte. L'arbitre, Bran Van Driessche, a en effet décidé d'accorder un pénalty (léger) à l'Antwerp pour un tacle illicite du jeune Kossounou sur Mbokani. Après la rencontre, cette phase était évidemment sur toutes les lèvres.

"J'ai des doutes sur ce pénalty. Il change d'ailleurs beaucoup de choses à ce moment-là de la rencontre. C'est comme ça, ça peut arriver, c'est pas de chance pour nous. J'ai plus l'impression que c'est Mbokani qui se jette et qui va chercher le pénalty plutôt que Kossounou qui fait la faute" explique Philippe Clément, le coach des Brugeois, à nos confrères de la Pro League.

Le technicien flandrien tenait également à mettre le doigt sur l'ambiance tendue qui régnait au Bosuil cet après-midi : "Ce n'est pas si facile de jouer ici avec une telle agressivité sur et autour du terrain. On s'est fait avoir par cette tension. Ce sont des circonstances qui ne sont pas si plaisantes et faciles. Mais mes joueurs ont bien réagi, ils ont poussé jusqu'à la fin pour arracher ce match nul et cela me semblait faisable. Mais parfois, il faut juste un peu de chance..."