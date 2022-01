Philippe Albert sur le Soulier d’Or : "Ca se jouera entre Charles De Ketelaere et Noa Lang"

L’heure est revenue d’attribuer la godasse d’airain : le Soulier d’Or 2021, récompensant le meilleur joueur de l’année civile écoulée, sera remis ce mercredi soir. Un an après le sacré de Lior Refaelov, le trophée devrait revenir en terre brugeoise. José Izquierdo 2016, Ruud Vormer 2017, Hans Vanaken 2018 et 2019 : quatre années de suite, le Soulier d’Or est tombé dans l’escarcelle d’un cador du Club Bruges. Sans compter que, l’an passé, le triomphe de Lior Refaelov (Antwerp) avait sacré un ex du Breydel.

Philippe Albert © Tous droits réservés " Selon moi, le trophée 2021 ne peut pas échapper à un Brugeois, traduisez Charles De Ketelaere ou Noa Lang " se lance Philippe Albert, consultant RTBF et lauréat du Soulier d’Or 1992. " Les deux joueurs se sont illustrés durant toute l’année civile : ils ont contribué au titre de champion du Club, et De Ketelaere a aussi crevé l’écran en Champions League. Je donnerais même à ce dernier une longueur d’avance… car Noa Lang va perdre des points au second tour de vote après les quelques dérapages de comportement dont il a été l’auteur ces derniers mois. Il n’empêche : le Néerlandais est un talent hors-normes et il ne va pas s’éterniser en Belgique. Mais cela vaut aussi pour De Ketelaere, dont la consécration serait un très bon signal pour le football belge et la qualité de sa formation. Mais dans les deux cas, ce sera un très beau vainqueur. "

"Les Unionistes arriveront trop court"

Selon Philippe Albert, la concurrence, notamment saint-gilloise, arrivera trop juste lors du sprint final. " C’est toujours le même souci avec ces scrutins étalés sur deux tours… et deux demi-saisons. Deniz Undav et Dante Vanzeir font forcément partie des candidats, mais ils n’ont eu que 6 mois pour se montrer… et ils vont se partager des points. En 1994, Gilles De Bilde avait été sacré sur un seul petit tour de scrutin… mais la concurrence était aussi moins relevée cette année-là. La même remarque vaut pour Lior Refaelov, qui a flambé ces trois derniers mois, et pour Hans Vanaken, qui était présent toute l’année et a franchi un cap chez les Diables Rouges… mais sera sans doute victime des points happés par le duo Lang-De Ketelaere. Non, je reste sur ma prévision : Lang ou De Ketelaere. "

4 images Deniz Undav et Dante Vanzeir © Tous droits réservés

"Gagner un Soulier d’Or reste une jouissance ultime !"

Interrogez les joueurs : le Soulier d’Or ne semble pas monopoliser les conversations au sein des vestiaires de Pro-League. Comme si le prestigieux trophée, quasi septuagénaire, avait perdu de son éclat au fils des années. " Les mentalités actuelles, notamment via les consignes d’entraîneurs, sont centrées sur le rendement collectif… " reprend Philippe Albert, sacré en 1992. " Mais je peux vous dire que ce trophée, que vous ne pouvez soulever qu’une fois par an… et parfois même par carrière, continue à susciter l’envie… Même si vous n’en parlez pas au vestiaire, vous rêvez de le gagner ! Le foot reste évidemment, et avant tout, un sport collectif, mais avoir un Soulier d’Or sur votre CV reste une jouissance ultime ! Après, c’est vrai que les temps ont changé. Avant, vous deviez gagner des titres avant d’obtenir un transfert à l’étranger et un tel trophée individuel boostait votre valeur marchande. Aujourd’hui, après 6 mois de flambée, vous signez à l’étranger pour des sommes astronomiques et gagner un Soulier d’Or ne fait plus vraiment office de baromètre ou de révélateur. Mais avec aussi le risque d’un effet boomerang : vous partez très jeune… puis vous revenez un an ou deux plus tard après vous être planté… "

4 images Noa Lang et Charles De Ketelaere © BELGA