Philippe Albert: « La deuxième mi-temps de Bruges a été sensationnelle »

Le FC Bruges a disposé du Racing Genk (3-2) ce dimanche dans le cadre de la 8ème journée des Play-offs 1. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Sébastien Dewaest (3') et Zinho Gano (88') pour Genk et Hans Vanaken (53'), Loïs Openda (63') et Krépin Diatta (67') pour Bruges.

« Sur l’ensemble du match, je pense que la meilleure équipe a empoché les trois points. La deuxième mi-temps de Bruges a été sensationnelle à tous les niveaux avec des faits de match qui ont été en leur faveur. Ce qui n’avait pas été le cas depuis le début des play-offs », souligne Philippe Albert, consultant VooSport, au micro de Pierre Deprez.

Philippe Clément s'est toutefois plaint du VAR et surtout de l'absence de réaction de celui-ci sur la phase du 2ème but du Club. « On a pu voir le coup de coude de Wesley en plein visage d’Aidoo. Pour moi, il y avait faute. C’est un fait de match qui a été en faveur des Brugeois. Ils ont bien profité et cela d’ailleurs été un tournant du match », confie Philippe Albert.

Et de poursuivre : « Genk a été un peu décevant en 2ème période. Les joueurs qui ont porté l’équipe depuis le début des play-offs (comme Malinovskyi, Ito ou encore Berge) ont été moins en vue. Du côté brugeois, c’est tout l’inverse qui s’est passé. L’avenir nous dira si moralement Bruges a marqué des points. On verra jeudi si cette équipe de Genk a des ressources (non pas footballistiques mais psychologiques) pour aller chercher ce titre qu’elle mérite amplement. Bruges est toujours obligé de faire un sans-faute. Genk n’a besoin « que » de 4 points sur 6 pour être champion. Clément sait ce qu’il a à faire et Leko doit miser sur un faux-pas de la formation limbourgeoise. Ce qui est certain, c’est ce que si Genk joue à Anderlecht comme il l’a fait en deuxième période à Bruges, cela va être compliqué. »

Jeudi, Genk se rendra au Sporting d'Anderlecht qui a partagé l'enjeu à l'Antwerp (1-1). « Anderlecht revit sous Belhocine. Les Bruxellois sont capables de battre n’importe qui à l’heure actuelle sur une seule rencontre. Donc, Genk devra être au top s’il veut récolter quelque chose au Parc Astrid », note Albert.

Enfin, le Club se déplacera au Standard qui, lui, vient de subir quatre revers d'affilée. « Le Standard doit une revanche à ses supporters et j’attends une réaction des Standarmen jeudi face au Club de Bruges. Le tout est de savoir si Carcela et Mpoku seront fit pour jouer », conclut-il.