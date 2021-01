Philippe Albert : "Il n'y a pas de 'petit' Soulier d'Or"

C’est le grand retour de la godasse dorée. Mais en cette période de pandémie, le Soulier d’Or a surtout pris la couleur du plaqué mat : la saison écoulée ayant été écourtée dès avant les Play-Offs, les votants n’ont remis qu’un seul bulletin en 2020. Les valeurs sont bouleversées, et il est probable que les hommes en forme de la fin d’année civile auront davantage imprégné les mémoires.

" Pour mon podium, j’ai mis Lior Refaelov en 1, Théo Bongonda en 2 et Raphaël Holzhauser en 3 " concède Philippe Albert, titré en 1992 et consultant Eleven/RTBF. " Refaelov a offert la Coupe de Belgique à l’Antwerp, qui n’avait plus rien gagné depuis 1992, et il a réalisé une très bonne première partie de saison 2020-21, notamment en Europaligue. Par rapport à son époque brugeoise, l’Israëlien s’est bonifié en volume de travail et en apport défensif, tout en conservant ses qualités offensives… et tout ça, à 34 ans : à son âge, j’avais déjà pris ma retraite ! (rire) Bongonda, c’est un talent pur qui gagnera sûrement le trophée dans les 2-3 ans s’il reste en Belgique, qu’il reste les pieds sur terre et surtout aussi régulier qu’il l’a été ces deux derniers mois. Enfin, Holzhauser est l’emblème de ce Beerschot qui séduit depuis le mois d’août : il pourrait très bien s’imposer sur une demi-saison comme Gilles De Bilde l’avait fait avec Alost à l’époque. "

Une certitude, Bongonda ne finira pas sur le podium : le feu follet genkois a obtenu 62 points, un total qui le situera à la 6e place finale. Seul le top 5 sera révélé ce soir : les 5 nominés sont Refaelov, Holzhauser, Paul Onuachu… et deux Brugeois, Simon Mignolet et Charles De Ketelaere, déjà honorés des titres de Gardien et d’Espoir 2020.