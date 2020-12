temporary-20201207093512 - © JOHAN EYCKENS - BELGA

Philippe Albert : "Il faudra compter sur Genk pour la course au titre" - Pro League - journée 15... Genk s’est imposé lors de la 15e journée de Pro League face à l’Antwerp. Avec cette victoire, Genk enchaîne un joli 21/21 record pour le club tout en étant en tête du championnat. Est-ce que Genk peut donc être considéré comme un candidat au titre de champion en fin de saison. En tout cas, ce lundi lors de La Tribune, les avis étaient positifs. "On peut parler de match référence. En étant mené et en faisant ce qu’ils ont fait avec le foot proposé, chapeau à Genk. Il faudra compter avec cette équipe pour le titre", commence Philippe Albert. Et notre consultant d’ajouter : "Haroun a fortement manqué à l’Antwerp, c’est le leader de l’entrejeu. Et du côté de Genk, Onuachu est très bon techniquement et Heynen fait du bien au milieu. Mais ce que je trouve extraordinaire, c’est l’ambiance. Vous avez vu Dessers, qui ne joue pas beaucoup, mais qui à l’interview est heureux et le fait ressentir."