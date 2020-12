Peter Zulj veut jouer à Anderlecht : "Sinon je devrai me chercher un club"

Titulaire sept fois sur les huit rencontres disputées cette saison, Peter Zulj ne voit plus le terrain depuis cinq matches déjà. Lors des quatre dernières rencontres, l’Autrichien ne figurait même pas sur le groupe.

Une situation à laquelle il ne s’attendait vraisemblablement pas et qui l’amène à s’interroger sur son futur. Interrogé par le quotidien autrichien Kronen Zeitung, le médian du Sporting d’Anderlecht n’a pas caché un certain malaise. "Personne ne m’a expliqué la raison pour laquelle je ne suis pas dans la sélection. J’ai été surpris et depuis lors je n’ai eu de nouvelles de personnes. Je dois désormais voir quelles sont les intentions d’Anderlecht. Je veux jouer. Dans le cas contraire, je devrai me chercher une autre équipe", a expliqué Zulj.

Arrivé en janvier 2019 depuis le Sturm Graz, l’international de 27 ans avait réussi des débuts convaincants lors de ses premiers mois à Bruxelles. L’Autrichien a ensuite peiné à confirmer et est désormais loin d’être un pion inamovible de l’échiquier de Vincent Kompany.