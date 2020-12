Peter Maes de retour en Pro League pour relancer Saint-Trond

Après une petite semaine de réflexion, Saint-Trond a choisi son nouvel entraîneur. Il s'agira de Peter Maes, de retour en D1 pour remplacer Kevin Muscat, éloigné mardi dernier après la défaite du STVV contre Mouscron. Une information annoncée par l'ensemble de la presse flamande ce lundi mais pas encore officialisée par le club.

Peter Maes, plus de 400 matches à son actif en Pro League avec Malines, Lokeren et Genk, sortait d'une expérience à Lommel en D1B et était sans club depuis juin dernier.

Provisoirement guidé par Stef Van Winckel samedi lors de la défaite contre Bruges, Saint-Trond est 17e et avant-dernier du classement avec 11 points, 1 de plus que la lanterne rouge Mouscron.

