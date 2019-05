Peter Croonen, le président de Genk se rendra à Bruges ... à vélo

Depuis le début des play-offs, un petit groupe de supporters de Genk mouille le maillot… de vélo pour encourager le Racing. A chaque déplacement, certains fans limbourgeois enfourchent leur bicyclette pour rallier le stade et donner de la voix.



Ils seront une trentaine à faire route vers Bruges ce dimanche pour assister ce qui pourrait bien être le match du titre. En cas de victoire, Genk sera champion.



Après Anvers (86 km), Liège (55 km) et Gand (146 km), le peloton, emmené par le Président Peter Croenen, va prendre la direction de Bruges. Au programme 218 km et un départ à 5 heures du matin pour les plus courageux. Au total 35 « cyclistes-supporters » rouleront vers la Venise du Nord mais seulement la moitié fera l’intégralité du parcours. Le reste se joindra au peloton à Boom pour les 110 derniers kilomètres.