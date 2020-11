Peter Croonen : "Le Covid ? On peut encore tenir quelques mois, mais après…"

Genk, le club dont il est le Président, vient de rentrer le meilleur bilan financier de l’Histoire du foot belge… mais il en reste le premier bénévole. Il évoque l’impact des Diables, Paul Onuachu, les pertes liées au coronavirus, Wout Van Aert, ses deux casquettes et Mogi Bayat. Mais aussi John Van den Brom, l’écosystème du foot belge, Sébastien Dewaest, les stades vides, Pierre François, la trahison de Jess Thorup… et son côté trop gentil. Et bien sûr Robert Waseige.

29 millions d’euros de bénéfice net. 127 millions de chiffres d’affaires. Cette semaine, et malgré le Covid, Genk a publié un bilan comptable 2019-20 de derrière les fagots. Un bilan qui en fait le club le plus prospère du foot belge.

" Et pourtant, non, je ne suis pas le Président le plus riche de Belgique… " sourit Peter Croonen, assis dans l’une des loges de la Luminus Arena de Genk. " Je ne touche pas le moindre euro de mon activité au club, je suis l’un des 1.000 bénévoles du club. Nous sommes le dernier club belge organisé en ASBL… et c’est très bien comme ça. Nous n’avons pas d’actionnaire principal ou de propriétaire-mécène qui met la main à la poche en cas de souci, nous fonctionnons avec nos fonds propres, nous créons nos propres ressources et tous les revenus sont réinvestis dans le département sportif. Je suis fier de notre modèle : bravo à Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert pour ce qu’ils ont fait à Bruges, mais nous sommes le premier club à avoir insallé un management professionnel et moderne, on reste même leader pour ce qui est de la formation et de l’intégration des jeunes de notre académie à notre équipe Première. Je suis aussi très fier que notre club soit le l’incarnation de notre communauté régionale, le Limbourg. "

275 briques de pertes…

Reste que le Racing Genk, champion pour la 4e fois il y a deux saisons avec Philippe Clement, continue à pratiquer les montagnes russes. Chaque saison de titre est suivie d’une autre de (très) basse conjoncture : en mars dernier, juste avant l’irruption du Covid, le club allait louper le train pour les Play-Offs 1.

" La vraie réussite en football n’est pas financière mais se définit par le nombre de titres et la régularité " poursuit celui qui est aussi, depuis mai 2019, Président de la Pro-League. " Et sur ce point, on doit faire beaucoup mieux, je ne le cache pas. Mais nous on travaille sans pression : on veut faire le mieux possible, mais pas question de se mettre en danger comme Anderlecht dont le modèle, jusqu’à récemment, était basé sur un titre chaque année… sans quoi c’était le crash ! On reste fidèle à notre propre modèle : viser haut mais en intégrant des jeunes de l’Académie… et ça, on le fait depuis toujours ! (sourire) Maintenant, il y a le contexte : notre bilan financier est bon, mais le Covid a plongé le foot belge dans une crise sans précédent. Les chiffres de la TVA nous démontrent qu’on a perdu 275 millions en 7 mois, soient 50% de nos revenus… et c’est du jamais vu ! On peut critiquer le mode de financement très fragile du foot, mais aucun secteur ne résisterait à des chiffres pareils : c’est proprement hallucinant ! (sic) On tient le coup car les divers actionnaires ont déjà réinvesti plus de 100 millions dans leurs clubs depuis avril… mais on ne va pas tenir longtemps à ce rythme-là… J’espère que le Gouvernement De Croo le comprendra : dans son programme figure le réexamen des avantages fiscaux du football belge… Mais au-delà des grands slogans médiatiques, il faut aussi constater que grâce à ce cadre, nos clubs ont amélioré leurs infrastructures et leurs académies et nous sommes remontés de la 13e à la 8e place au ranking UEFA. Si nous perdons aussi ces avantages fiscaux, ce sera vraiment l’orage parfait ! (sic) "

" Le fan est l’ADN du foot "

Pour limiter les effets de la pandémie, le foot pro a mis en place des protocoles de testing hebdomadaires… qui soulèvent la critique. Car malgré l’application de bulles, les cas positifs se multiplient chez les joueurs. Dont certains se demandent s’ils ne sont pas traités comme des cobayes… ou carrément envoyés à la casse.

" Non, la question n’est pas de poursuivre coûte que coûte le foot-business, nous avons juste opéré le même choix que les politiques : trouver un juste équilibre entre la santé et l’économique. Si notre économie s’arrête de tourner, il n’y a plus rien pour financer la santé de chacun… et c’est la même chose avec notre économie du foot. C’est notre gagne-pain, c’est celui des joueurs mais cela finance aussi leur santé… La contamination chez les joueurs est très limitée, car nous isolons directement chaque joueur positif. Donc je pense que le risque que nous prenons en poursuivant notre activité est très limité en regard des retombées négatives… si nous arrêtons tout. Pour ce qui est des huis clos, ce n’est pas notre choix… mais nous le respectons et j’espère que le public pourra revenir dès 2021. Car il faut bien constater que le foot sans les fans n’est pas du vrai foot : cette crise aura eu le mérite de replacer le supporter au centre des débats. Le fan est l’ADN du football : sans lui, l’expérience n’est plus la même… et il nous manque cruellement. Ceux qui l’avaient oublié à mesure que le foot pro développait d’autres ressources, comme les droits médias et le sponsoring, s’en rappellent aujourd’hui… et c’est très bien comme ça. "