Peter Bossaert dans les nuages après l'élection de Mehdi Bayat

Peter Bossaert, 53 ans, secrétaire général de l'Union Royale belge de football (URBSFA) depuis septembre 2018, va forcément être appelé à travailler en étroite collaboration avec le nouveau président de la maison de verre Mehdi Bayat, élu samedi. Une perspective qui réjouit l'intéressé, ravi du résultat du scrutin en faveur de l'homme fort du RSC Charleroi.

"Je suis en effet franchement très très heureux", a-t-il dit. "On a déjà vraiment fort bien travaillé ensemble ces dix derniers mois. Et je ne doute pas que notre collaboration va encore devenir plus forte à partir de cette élection".

L'approbation par l'assemblée générale de la réforme des structures enchante également Peter Bossaert.

"Une vieille société au fonctionnement très complexe va laisser la place à une association moderne composée d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration et d'un management. Chacune de ces parties aura un rôle spécifique bien défini à jouer, comme dans n'importe quelle entreprise. Même s'il y a des spécificités propres à une organisation sportive. En particulier le haut conseil pour le football, qui devra veiller au respect des règlements."

Le conseil d'administration est lui chargé de la stratégie de l'Union belge et de l'approbation des budgets, l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels et les statuts, et le management de la gestion opérationnelle.