Perquisitions au Standard : Le club et Venanzi "sereins" car "rien ne leur a été reproché"

Nous vous révélions en exclusivité que le domicile de Bruno Venanzi et les locaux du Standard ont été l’objet de perquisitions ce mercredi 29 janvier. Le club liégeois a réagi via communiqué et assure pleinement collaborer avec les autorités judiciaires.



"Le Standard de Liège confirme que les locaux du club ainsi que le domicile de son Président Bruno Venanzi ont fait l’objet ce mercredi matin de perquisitions ordonnées par un juge d’instruction bruxellois dans le cadre d’une enquête en cours sur l’agent de joueurs Christophe Henrotay", explique le Standard sur son site internet.

"Par leur collaboration étroite avec les autorités judiciaires, le Standard de Liège et son Président entendent vouloir aider la Justice au mieux dans l’avancement de son enquête et espèrent que toute la lumière y sera faite très rapidement. Notre club et Bruno Venanzi sont sereins car rien ne leur a été reproché dans le cadre de ces investigations".