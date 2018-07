Perbet: "On a péché dans la dernière passe"

Jérémy Perbet a bien tenté de donner un électrochoc à Charleroi en montant à la 57e minute du match entre les Carolos et l'Antwerp. Peu sollicité et rarement mis dans les conditions de peser sur la rencontre, il n'a pas su remédier au manque d'efficacité de Zèbres.

"J'ai eu beaucoup de ballons dos au but et je n'ai pas vraiment eu d'occasions pour faire la différence", a déclaré Perbet au micro de la Pro League.

"Nous sommes tombés sur une très belle équipe d’Anvers qui a été très forte", a poursuivi le Français."Quand les Anversois ont la balle, ils savent aussi jouer avec. Ils ont su se montrer une certaine dose de réalisme. Malheureusement, nous avons péché dans la dernière ou l’avant-dernière passe ce qui nous a empêché de revenir dans ce match."

"On a fait leur jeu ce soir, surtout vers la fin. Au lieu de combiner et de passer sur les côtés, on a balancé de longs ballons devant. Face à de tels gabarits, ce n'était pas l'idéal car ce n'était pas évident de gagner les duels."