Perbet de retour à Charleroi "avec joie, fierté et ambition"

Le Sporting de Charleroi tient son nouveau buteur. Jérémy Perbet portera le maillot des Zèbres pour la troisième fois de sa carrière. C'est ce que le club a annoncé ce mercredi par l'intermédiaire de son administrateur délégué Mehdi Bayat.

Perbet, 33 ans, arrive en provenance du Club de Bruges et a signé un contrat de trois ans. Le buteur français avait évolué à Courtrai en prêt la saison dernière avec 10 buts à son actif.

Déjà passé par Charleroi en 2007 (13 matches, 6 buts) et lors de la saison 2015-2016 (33 matches, 24 buts), Perbet vient occuper la place laissée libre par David Pollet, parti à Eupen.

"Aprés un magnifique tour d’Europe avec passage à Villarreal et Istanbul et un tour des Flandres prestigieux avec Gand, Bruges et Courtrai, on a décidé de rentrer à la maison, avec grande joie, fierté et ambition. Perbut rentre à Charleroi", a réagi Perbet sur son compte Twitter.

Perbet aura donc l'occasion d'améliorer son butin en Pro League où il a déjà inscrit plus de 100 buts.