Nicolas Penneteau - © YORICK JANSENS - BELGA

Penneteau veut tout de suite repartir : "Un calendrier corsé ? On aime les matches à enjeu" -... Nicolas Penneteau a certainement été le joueur carolo le plus en vue ce samedi lors du déplacement des Zèbres à Genk. Plusieurs fois sollicité, le Français de 38 ans a répondu présent à de nombreuses reprises en détournant notamment un penalty d’Uronen. Il n’a toutefois pas pu éviter le but victorieux de Hrosovsky. "Genk méritait de mener au score après la première mi-temps. C’était plus équilibré en deuxième mais on n’a pas eu de réelles occasions franches. Il nous a manqué un peu de justesse sur la dernière passe ou le tir mais l’état d’esprit était un peu plus conquérant et batailleur", a-t-il analysé au micro de Hervé Gilbert après la rencontre. Il n’y a donc pas de raison de s’inquiéter pour la suite d’un programme très exigeant, estime Penneteau. "On va apprendre de nos erreurs et de cette première mi-temps. On a été surpris par l’intensité de Genk dès le début. On est un groupe jeune et on doit apprendre de tout cela. Ce qui nous reste en travers de la gorge, ce sont surtout les deux points perdus à Eupen. On devait gagner ce match. On va repartir au combat dès la semaine prochaine. Le calendrier va se corser mais on aime ça, on aime les matches à enjeu."