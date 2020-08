Penneteau : "On ne se fixe pas de limite mais on doit rester humble"

Le Sporting de Charleroi a démarré sa saison en trombe samedi après-midi en ouverture de Pro League avec une victoire 1-0 sur la pelouse du champion en titre brugeois.

Un motif d’orgueil pour le gardien des Zèbres Nicolas Penneteau. "C’est sympa pour une ouverture de championnat. Tout a été parfait pour nous : de la combativité, du jeu, des occasions, ne pas prendre de buts et en marquer.

C’est vrai, il y avait beaucoup d’organisation et de discipline mais aussi beaucoup de qualité avec le ballon dans les pieds. On a surpris Bruges en les faisant courir de droite à gauche, en créant des espaces même sous leur pressing."

Ces premiers pas ont de quoi enthousiasmer les Carolos mais Penneteau sait que tout le monde doit garder les pieds sur terre s’il veut atteindre des objectifs importants.

"C’est une bonne base de travail. J’espère que ça va nous donner de la confiance pour la suite mais pas trop non plus. Il faut avoir beaucoup d’humilité. Battre Bruges, c’est un exploit mais le prochain match sera de plus en plus difficile.

On veut terminer le plus haut possible. On ne se fixe pas de limite mais on sait qu’on doit rester humble car dès qu’on se croit supérieur aux autres, on tombe de haut.

Si on a cette bonne mentalité, on sait qu’on a les qualités pour battre n’importe qui mais si on ne l’a pas, on sait qu’on peut perdre contre n’importe qui."