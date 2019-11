Penneteau après les incidents racistes à Malines : "Il faut frapper fort et penser à mettre des huis clos"

Penneteau après les incidents racistes à Malines : "Il faut frapper fort et penser à mettre des... Nicolas Penneteau a vécu une soirée contrastée à Malines. Avec plusieurs arrêts décisifs, dont un penalty, il a grandement aidé Charleroi à prendre un point. Mais il a aussi vu Marco Ilaimaharitra, un de ses équipiers, "disjoncter" en fin de rencontre. "On a vu Marco très énervé, très fâché. Et après on a compris qu'il y avait eu un souci. Marco ne comprenait pas l'attitude des arbitres à son encontre. Ça ne doit pas arriver dans un stade, ni nulle part ailleurs. Malheureusement, ça arrive. On nous dit qu'on doit se maîtriser. Mais on est aussi des êtres humains. Il faut comprendre Marco, sa frustration et son abattement. On est là pour le soutenir".