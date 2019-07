Pénalty manqué, but libérateur en fin de match: la soirée mi-figue, mi-raisin de Renaud Emond

Emond: "J'ai changé ma façon de tirer au dernier moment... ça ne me réussit pas!" - Football -... Le championnat aurait pu débuter d'une très mauvaise manière pour Renaud Emond... Le capitaine du Standard a manqué un penalty, arrêté par le gardien du Cercle, Loic Badiashile, mais aussi mal tiré par le joueur belge. "Il était très mal botté reconnait le joueur". La partie a ensuite été très indécise, et les Rouches ont eu chaud, manquant à plusieurs reprises d'encaisser. Emond pouvait alors commencer à cogiter... Mais au lieu de ça, il a inscrit le premier but de la saison des siens à la 88ème minute, et surtout le but libérateur synonyme des trois points, (2-0 par Limbombe à la 94ème). Nul doute que le joueur, et les supporters ne retiendront que le joli but, primordial, du Rouche.